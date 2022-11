“Nuk bëhet me korrespondencë me letra”, Fatmir Mediu komenton dështimin e negociatave në PD

21:49 01/11/2022

Fatmir Mediu, kreu i Partisë Republikane i ftuar në “Milori Live” në Klan News ka folur këtë të martë mbi dështimin e negociatave në Partinë Demokratike.

Njoftimi i dështimit të negociatave brenda PD-së nga grupi i drejtuar nga Enkelejd Alibeaj për të dalë me një kandidat të përbashkët të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 14 Majit është komentuar nga kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu si “mungesë vullneti politik”, dhe thotë se “palët duhet të ulen për të biseduar”.

Kreu i PR-së Mediu tha se bashkimi i PD-së “nuk bëhet me korrespondencë me letra, apo me propozim me letra, por duke u ulur dhe duke i shqyrtuar në mënyrë të përbashkët, për të arritur në përfundime të përbashkëta“.

Mirela Milori: Duket se ka një ndarje, si e komentoni këtë?

Fatmir Mediu: Mendoj se ka qëndrime të ndryshme, por ajo që është më e rëndësishme është bashkimi i Partisë Demokratike dhe nuk e lidh me emra të veçantë, por me nevojën që ka vendi dhe mënyrë të veçantë Partia Demokratike për të kapërcyer këtë ngërç, i cili ka impakt elektoral, nuk është pa impakt. Unë jam përpjekur gjatë gjithë këtyre kohërave edhe në kontakt me zotin Paloka edhe me zotin Bardhi edhe me zotin Berisha, për të parë se ku janë pikat e komunikimit. Natyrisht po ta shikosh vetëm nga pikëpamja teknike mund të nxjerrësh pretendime çfarë funksionin apo çfarë nuk funksion. Unë mendoj se nëse do ketë më tepër vullnet që të ngrihet në një nivel më të lartë diskutimi për këtë çështje për të diskutuar kërkesat që ka bërë zoti Bardhi apo pretendimet që ka pala tjetër në raport me këto kërkesa për të arritur në një gjykim të përbashkët. Nuk mendoj se kjo bëhet me korrespondencë me letra, apo me propozim me letra, por duke u ulur dhe duke i shqyrtuar në mënyrë të përbashkët, për të arritur në përfundime të përbashkëta. /tvklan.al