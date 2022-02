“Nuk di të gatuaj, dua dhe macen me vete…” Dea dhe Albioni bëjnë planet për të jetuar bashkë: Të kam trajtuar si princeshë

21:45 07/02/2022

Javën e kaluar Albioni ishte gati të largohej nga “Love Story” dhe të nisej drejt Prishtinës pasi Dea po dilte në takim me djem të tjerë.

Nga ky takim e në vazhdim ata të dy janë vetëm për njëri-tjetrin në program.

Dea: Familja ime është shqetësuar nga kjo xhelozia jote që mund të kthehet në xhelozi të sëmurë.

Albion: Unë nuk jam aq xheloz i sëmurë të tejkaloj limitet. Prej fillimit të kam trajtuar si princeshë.

Dea: Kur të dalim bashkë çfarë pritshmërish ke nga unë?

Albion: Ku ke qejf me jetu?

Dea: Nuk e kam menduar ndonjëherë të jetoj në Prishtinë.

Albion: Unë nuk kam bashkëjetuar ndonjëherë me ndonjë vajzë.

Dea: Unë kam një shtëpi me qera, kam një mace, Babushkën, do ta marrim edhe atë me vete.

Albioni e ka pyetur Dean nëse ajo do të pranonte të jetonte në shtëpi me familjarët e tij në Kosovë.

Dea: Kam 4 vite që jetoj vetëm, zemra ime, në shtëpi me njerëz të tjerë nuk jetoj dot…

Ata kanë diskutuar se çfarë do të bëjnë kur të jenë bashkë. Duke qenë se Albioni studion, “Paret nuk vijnë prej qiellit” ka thënë ai dhe do të duhet të gjejë një punë.

Dea tregon se nuk di të gatuaj, ajo ka studiuar për financë-kontabilitet, por me menaxhimin e lekëve është keq fare. /tvklan.al