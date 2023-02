“Nuk dihet vendodhja e Christian Atsu”, ngre shqetësimin agjenti i futbollistit

21:53 08/02/2023

Pavarësisht raportimeve të mëparshme se ish-futbollisti i Premier League, Christian Atsu është gjetur gjallë, agjenti i tij ka thënë se nuk dihet akoma se ku ndodhet ai.

“Ne po bëjmë gjithçka që mundemi për të gjetur vendndodhjen e Christian. Kjo vazhdon të jetë shkatërruese për familjen e tij”, shkroi agjenti i tij, Nana Schere në Twitter.

Following yesterdays update from the club that, Christian had been pulled out alive, we are yet to confirm Christian’s whereabouts. As you can imagine, this continues to be a devastating time for his family and we are doing everything we can to locate Christian. pic.twitter.com/WKteG3l4cp