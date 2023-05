Nuk do ta besoni sa copa lulesh u deshën për të realizuar këtë pikturë

22:30 24/05/2023

Olsjana Ajdini njihet tashmë për artin që bën me lulet e thara. Ajo ishte e ftuar në emisionin “Opinion” këtë të mërkurë ku kishte marrë me vete një vepër të vërtetë arti që e kishte krijuar me lulet e thara.

Ajo kishte pikturuar Dhërmiun duke përdorur mbi 163 mijë copa lulesh të prera. Ajdini tregoi se iu deshën rreth 787 orë pune, ose më saktë rreth 100 ditë, për ta realizuar këtë vepër.

Olsjana Ajdini: Kjo është e gjitha me lule.

Blendi Fevziu: Dhërmiu ky?

Olsjana Ajdini: Po. Është e gjitha me lule.

Blendi Fevziu: Janë rreth 163 500 copa lulesh të prera

Olsjana Ajdini: Dhe 787 orë pune. Rreth 100 ditë./tvklan.al