“Nuk do të hesht më”. Saimir Tahiri do të flasë sonte në Opinion

Pas daljes në deklaratën për mediat, ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri do të jetë i ftuar sonte në emisionin “Opinion” në Tv Klan për të folur për vendimin e Gjykatës italiane që kanë mbyllur hetimin ndaj tij.

Në deklaratën për mediat, Tahiri sqaroi se vendimin e autoriteteve italiane e ka dorëzuar edhe tek Prokuroria e Krimeve të Rënda që po e heton në vendin tonë, dhe u bëri thirrje prokurorëve që të zbardhin sa më parë të vërtetën e tij.

Përpos sulmit që u bëri deputetëve e politikanëve, gazetarëve e analistëve, Tahiri foli edhe për ambasadorë të huaj që nxituan ta akuzonin, ende pa u përfunduar hetimet nga Prokuroria.

Ai sot u shpreh se nuk do të heshtë më, pasi ka një vit që e bën. Çfarë do të thotë akoma ish-ministri i Brendshëm? Për më shumë, Saimir Tahiri do të jetë i ftuar sonte në orën 21:00 në emisionin “Opinion” të Blendi Fevziut në Tv Klan. /tvklan.al