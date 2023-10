“Nuk do vazhdojnë jashtë”, e gjithë vila kundër lidhjes së Arlindit dhe Uedës

22:52 22/10/2023

Ueda dhe Arlindi ndonëse nuk kanë qenë çift këtë javë, nuk kanë nguruar të shpenzojnë çdo minutë gjatë ditës bashkë.

Kujtojmë që ditën e premte ata janë deklaruar vetëm për njëri-tjetrin dhe kanë shprehur ndjenjat që kanë. Gjithashtu ata kanë kaluar dhe një natë në ‘Folenë e dashurisë’. Ishullorët e komentojnë lidhjen e tyre si jo reale dhe po vazhdojnë vetëm për lojë.

Harisi: Unë Uedën e kam parë me Aleksandros dhe ajo më ka thënë që e do dhe ndjen për të. Me Arlindin nuk e shikoj sepse nuk më duken real.

Amadea: Unë mendoj që Arlindi dhe Ueda nuk do vazhdojnë bashkë jashtë. E kam thënë dhe vazhdoj ta them, Arlindin e kam parë vetëm me Xhoanën dhe mendimi im nuk ndryshon. Nuk janë aq të ndryshëm sepse Arlindi bën të njëjtat veprime si me Xhoanën si me Uedën.

