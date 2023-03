“Nuk doja të ndërroja Ganjën”, artistja rrëfen arsyen e shkëputjes nga muzika

18:10 03/03/2023

Ganimete Abazi, këngëtarja nga Kosova e njohur me emrin e skenës si Ganja është e ftuara speciale e pasdites në “Rudina” në Tv Klan. Artistja e disa hiteve të njohura rrëfen karrierën e saj në këtë intervistë duke u ndalur te pikat kyçet, sfidat dhe momentet e bukura të rrugëtimit. Ajo sqaron edhe tërheqjen nga muzika rreth vitit 2006 dhe arsyen për t’u rikthyer në një tjetër çast.

Ganja: Nuk ndodhi diçka e madhe, por Ganja… jam pak përzgjedhëse, detajiste në punën time dhe kur filluan pak ujërat të turbulloheshin, hyri një muzikë, një trend i ri, e dimë të gjithë, jo se nuk e gjeja veten, por nuk doja të ndërroja Ganjën.

E pashë më të arsyeshme mos të hyja në ato ujëra për shkak të tregut, por nuk doja as të ndërroja stilin tim për shkakun që hyri një frymë e re në treg. Më pas e risolla veten prapë sepse publiku e do Ganjën dhe nuk e do me ndryshime, kështu që jam e lumtur që në atë periudhë pushova pak dhe pashë së jashtmi se çfarë ka ndodhur.

Rudina Magjistari: Kuptove si duhet të rivije, të riformuloje imazhin tënd.

Ganja: Unë mendoj se artistit i duhet një tërheqje për arsye që publiku të ndiejë mungesën tënde kështu që kur të rikthehesh të jesh prapë ajo e fuqishmja, që të kanë pritur gjithnjë./tvklan.al