“Nuk dua këngë me qarje”, Blerina Braka tregon si bashkëshorti i “prishi” këngën

18:25 22/12/2021

Dy muaj më parë, këngëtarja Blerina Braka publikoi “Magnet”, një këngë ritmike e të gëzueshme. Por siç tregon për emisionin “Rudina” në Tv Klan, nuk e kishte planifikuar aspak që projekti i saj të ishte i tillë, por “fajin” e pati bashkëshorti për ndryshimin.

Rudina Magjistari:Një këngë të titulluar “Magnet”. Çfarë është kjo këngë, pse “Magnet”? Cila është fabula?

Blerina Brakaj: Ta tregoj si histori se është e lezetshme. Një natë nuk më zinte gjumi dhe në orën 5 të mëngjesit po bëja një këngë se ndonjëherë më duket sikur po shkëputem dhe futem aq thellë, realisht nuk më zë gjumi. Bëra një këngë, me timen, shumë të bukur. Shkova në studio që në 6 të mëngjesit dhe hedh këngën. Zgjohet im shoq, “Ku je?”, “Në studio, kam bërë një këngë të bukur” me qejf të madh. Vjen e dëgjon, baladë, por baladë vërtet shumë e bukur për mua. Dhe im shoq “S’e marr vesh. Po ç’balada janë këto me vrarje, me prerje, me dhimbje kaq të madhe? Ne duam këngë pozitive, pak po kalojmë?” Dhe i tha Mosko Zelit, “të lutem do bësh një këngë për mua? Unë e dua vetëm pozitive, nuk dua këngë me qarje, dua mbarësi” dhe ishte tërësisht ideja e Mozit kjo “Magnet”, si teksti dhe muzika, nuk kam ndërhyrë fare. Ma sollën gati.

Siç shprehet edhe vetë Blerina, “dëgjoi popullin” dhe vulosi një tjetër sukses në muzikë./tvklan.al