“Nuk dua të flas”, përlotet Xhoni në studion e “Talk Love Story”

Shpërndaje







17:36 21/12/2021

Xhoni dhe Kleona kanë zhvilluar takimin e tyre të mbushur plot me emocione. Konkurrentja e “Love Story” që njihet si një vajzë që nuk e shfaq dhe aq shumë veten, duket se është ndjerë mjaft mirë me Xhonin, të cilit i ka rrëfyer me lot në sy historinë e trishtë të humbjes nga jeta të të atit.

Ka qenë ky rrëfim që ka bërë që edhe Xhoni të hapë zemrën dhe të tregojë çastin e vështirë kur ka marrë vesh që babai i tij ishte ndarë nga jeta. Mirëpo, në spektaklin e mbrëmjes së djeshme fronisti zgjodhi që në takimin e ardhshëm t’i jepte një mundësi tjetër Anxhin. Ka qenë kjo situatë që është komentuar në studion e “Talk Love Story”, ndërsa Xhoni është mërzitur shumë dhe ka qarë.

Anxhi: Mendoj se ne i kemi fokusuar takimet tona në anën e bukur të dashurisë, pse nuk kemi folur, kjo nuk do të thotë se ai nuk do të jetë mbështetje për mua dhe unë për të.

Eni Shehu: Kleonës ia hape zemrën, pse?

Xhoni: Nuk dua të flas…

Eni Shehu: Ti e pe shumë të prekur Xhonin në atë rrëfim…

Anxhi: Sigurisht që po, janë tema që çdonjeri do të prekej. Te dhoma e kuqe kam thënë se jam ndjerë dhe pak xheloze dhe kështu që nuk mund të them se është kaq e lehtë.

Eni Shehu: I ke shprehur emocionet e tua Xhonit në lidhje me këtë situatë?

Anxhi: Në lidhje me këtë situatë, jo, nuk kemi folur./tvklan.al