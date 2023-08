“Nuk e di nëse ka vdekur”, vrasësi refuzon të tregojë ku ndodhet trupi i gruas së tij

Shpërndaje







19:01 24/08/2023

Një burrë që ka vrarë gruan e tij refuzon të tregojë se ku ndodhet trupi i saj.

Glynn Razzell, një 64-vjeçar nga Somerset është dënuar me burg të përjetshëm me vrasjen e bashkëshortes, Linda e cila u zhduk një ditë të vitit 2002 teksa shkonte në punë.

Atij iu refuzua lirimi me kusht në vitin 2022 sepse sipas Ligjit Helena, vrasësit e kanë të vështirë të përfitojnë lirimin me kusht nëse nuk rrëfejnë ku ndodhet viktima.

Në një seancë të fundit dëgjimore, Razzell është shprehur se ai nuk mund ta tregojë vendndodhjen e trupit sepse “nuk e di” nëse ajo ka vdekur.

“Nuk e di ku është trupi i Linda, nuk e di nëse ajo ka vdekur vërtet, më vjen keq nëse njerëzit trishtohen nga kjo”, tha ai.

Linda ishte nëna 41-vjeçare e 4 fëmijëve. Prej më shumë se 20 vjetësh, ajo nuk është parë dhe trupi i saj nuk është gjetur kurrë.

Çifti kishte hyrë në procedurat e divorcit dhe Glynn iu parashtrua një marrëveshje financiare të cilën nuk ishte gati ta pranonte.

Kur gjykata i tha se fëmijët e vajtojnë prej vitesh dhe duan ta varrosin si duhet, ai tha: “E kuptoj vuajtjen. E kuptoj si ndihen. Nëse do të kishte diçka që do mund ta bëja, do ta kisha bërë”.

Sipas Razzell, arsyeja e debateve të çiftit gjatë kohës që Linda u zhduk ishte se “ajo donte vëmendje prej tij të cilën ai nuk donte t’ia jepte”.

Ai mohoi dhunën ndaj saj, kërcënimet apo mbajtjen e parave. Razzell është dënuar për vrasje dhe e humbi një betejë me Apelin në vitin 2005. Bordi i lirimit me kusht do të marrë një vendim brenda dy javësh ndërsa seancat dëgjimore vijojnë./tvklan.al