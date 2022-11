“Nuk e kam takuar”, Zana Çela tregon për marrëdhënien me drejtoreshën e re të Teatrit të Operas dhe Baletit

19:30 01/11/2022

Zana Çela prej vitesh ka drejtuar Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit. Ajo është një personazh që ka zbuluar shumë talente të reja duke i dhënë kështu një kontribut shumë të madh artit dhe kulturës shqiptare. Një kontribut të cilin ajo vazhdon ta japë. E ftuar te “Rudina” në Tv Klan ajo ka folur për projektet e saj të reja.

“Tirana Youth Perform Fest”, është një festival multiart i organizuar nga Zana Çela, i cili ka bërë bashkë 320 të rinj të talentuar. Mes të tjerave Zana Çela ka folur edhe për festivalin Ndërkombëtar operistik “Marie Kraja”. Ajo ka thënë se do dëshironte mbështetjen e TKOBAP, por deri më tani nuk ka marrë ende një përgjigje pozitive. Gjithsesi ajo është shprehur se festivali do të zhvillohet me apo pa këtë përkrahje. Ndërsa për marrëdhënien me drejtoren e re të TKOBAP, Zana Çela tregon se nuk e ka takuar, por më parë kanë qenë bashkëpunëtore të afërta.

Rudina Magjistari: Si është marrëdhënia sot me drejtoreshën aktuale?

Zana Çela: Unë nuk jam takuar me Abigielin. Ne të dyja kemi qenë bashkëpunëtore të afërta, se unë isha drejtoreshë e përgjithshme ajo drejtoreshë artistike. Në këtë mënyrë mendoj se ne kemi ecur bashkë. Madje 70% i kalendarit që teatri i operës ka tashmë, ka qenë i mbyllur që në kohën kur ishte drejtoreshë Zana Çela. Madje dhe ky festival i Prejlocajt, ka qenë i mbyllur që në muajin shkurt dhe shumë koncerte, përveç premierës “Cavalleria Rusticana” që është produksion i ideuar nga Abigieli, të tjerët kanë qenë që në atë kohë. Madje Abigieli nuk ka qenë…

Rudina Magjistari: Po se çdo drejtuese ka përgjegjësi dhe detyrë që të bëjë kalendarin.

Zana Çela: Pikërisht, prandaj të themi 70% e shfaqjeve që do jepen deri në Dhjetor kanë qenë të mbyllura. Kjo është normale, nuk ka se si të ndodhi.

Rudina Magjistari: Megjithatë pavarësisht, drejtuesit e institucioneve ëhstë shumë normale të ndryshojnë, t’i lënë stafetën njëri-tjetrit.

Zana Çela: Sigurisht!

Rudina Magjistari: Është e rëndësishme që për artistët të ketë shfaqje të mira, të jenë prodhues, krijues, të jenë të motivuar, të kenë shfaqje të bukura për të vënë në skenë dhe të japin më të mirën e tyre.

Zana Çela: Kjo është e rëndësishme që skena të mos ulë nivelin e saj. Teatri i Operas ka arritur në një nivel të caktuar dhe e ka sfidë Abigieli që të prezantojë në skenën e atij teatri tashmë produksione të niveleve ndërkombëtare, sepse edhe teatri jonë aty ka ardhur. Është një luftë për të prezantuar produksione./tvklan.al