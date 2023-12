Nuk e kishte menduar veten si violinist, habit Papavrami: Imagjinoja se do bëhesha çoban

16:19 16/12/2023

Emisioni “Jo Vetëm Modë” në Tv Klan, ka pasur një intervistë me violinistin e njohur, Tedi Papavramin dhe me bashkëshorten e tij, një pianiste po aq e njohur, Maki Okada.

Gjatë intervistës, Papavrami u shpreh se nuk e kishte menduar që do të bëhej violinist. Ai tha se në të ardhmen imagjinonte të bëhej çoban, arkeolog ose shkencëtar.

Orinda Huta: Kur shikon veten tënde në retrospektivë, e kishe imagjinuar jetën tënde kështu?

Tedi Papavrami: Kur isha i vogël jo. Në radhë të parë nuk e imagjinoja kurrë që do flisja një gjuhë tjetër, nga shqipja. Nuk e mendoja kurrë që do ikja nga shtëpia ime. Se ajo që doja më shumë ishte shtëpia në Shqipëri, Tirana, e gjithë bota ime dhe e kisha shumë të fuqishme këtë ndjenjë. Madje prandaj mendoj që nuk e kam harruar shqipen, sepse qoftë nga leximi, qoftë nga dashuria që kisha domethënë për të gjithë këtë botë, ishte shumë e fuqishme. Kështu që nuk e mendoja asnjëherë. Kur mendoja çfarë do bëja më vonë, as mendoja që do bëhesha violinist edhe pse bëja koncerte. Nuk e di, më pëlqente, imagjinoja se do bëhesha çoban, arkeolog ose shkencëtarë. Domethënë, qoftë natyrat ose shkencat. Njëra ose tjetra. /tvklan.al