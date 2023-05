Nuk e shikonte veten me një shqiptar, Cindy Marina tregon si ia fitoi zemrën Genar Topalli

21:28 26/05/2023

Këtë javë në emisionin “Në kurthin e Piter Pan” ka qenë e ftuar Cindy Marina për të rrëfyer përpara kastit të fëmijëve detaje të jetës së saj profesionale dhe asaj emocionale.

Një nga pyetjet që iu bë modeles lidhej pikërisht me një nga konstatimet e saj se nuk e shikonte veten me një partner shqiptar. Ajo tha se marrëdhënia me Genarin ishte e papritur e se vlerat e tij ia dolën t’ia merrnin zemrën.

“Në fakt ky ishte vërtetë viti i shkodranëve. Marrëdhënia me Genarin ishte e papritur, s’e kisha parë veten me një djalë shqiptar sepse jam lindur e rritur në Amerikë. Por Genari është i veçantë, ka shumë vlera. I besoj shumë, e arriti që të më vidhte jo vetëm mendjen, po edhe zemrën”, u shpreh Cindy për “Në kurthin e Piter Pan”./tvklan.al