Nuk është gënjeshtër, Anxhela Peristeri vjen me surprizë për 1 Prillin

19:03 01/03/2022

Pas një muaji, pikërisht në Ditën e Gënjeshtrave, Anxhela Peristeri do të ‘thyejë’ mitin e kësaj dite me një lajm shumë të bukur. Ekskluzivisht për “Rudina” në Tv Klan, artistja ka një njoftim tepër të rëndësishëm lidhur me albumin e saj të ri, “N’Tiranë”.

Anxhela Peristeri: Në datën 1 Prill sigurisht që albumi do të shoqërohet me një koncert-recital që do të zhvillohet te Teatri i Operas dhe Baletit. Së shpejti do dalë reklama dhe detajet e tjera të koncertit sepse jemi në organizim e sipër, por jam në një moment që mund ta bëj publike datën. Biletat do të dalin së shpejti në shitje./tvklan.al