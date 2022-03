Nuk gjendet Alqi Bllako

23:50 31/03/2022

Që nga momenti që Gjykata e Posaçme pranoi kërkesën për të caktuar arrestin me burg për ish-deputetin Alqi Bllako, arrestimi i tij ishte çështje kohe. Por teksa kanë kaluar disa orë nga ky vendim, Alqi Bllako jo vetëm nuk është arrestuar, por mister është vendndodhja e tij. Gazetarja e Tv Klan, Bleona Metushi thotë se të gjitha kërkimet e bëra deri më tani nga policia kanë qenë pa rezultat… Nga ana tjetër, si policia ashtu dhe prokuroria kanë qenë hermetike sa i përket dhënies së informacionit për fatin e ekzekutimit të vendimit të gjykatës.

Bleona Metushi: Në fakt duket se të gjitha kërkimet dhe veprimet hetimore të kryera nga ana e policisë së Tiranës në funksion të ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Posaçme, që caktoi masën e sigurisë arrest në burg për ish-deputetin Alqi Bllako, nuk kanë dhënë rezultat deri më tani. Zyrtarisht nuk ka një komunikim nga ana e Policisë së Shtetit. Është Drejtoria Hetimore në Policinë e Shtetit e cila duhet të kryejë dhe ekzekutimin e këtij vendimi. Nuk ka një konfirmim nëse, ish-deputeti tashmë, Alqi Bllako është gjetur apo jo. Ndërkohë nga burime konfirmohet se nga disa kontrolle të kryera në një prej banesave të regjistruara në emrin e ish-deputetit, ai nuk është arritur të gjendet. Megjithatë policia pritet të vijojë më tej me veprime të tjera kërkimore në funksion të ekzekutimit të vendimit të gjykatës, për të dalë më pas në një përfundim nëse ish-deputeti është larguar, pra i është shmangur drejtësisë, apo pritet të gjendet dhe të bëhen veprimet hetimore në funksion të arrestimit të tij, për të ekzekutuar masën e sigurisë arrest në burg. Unë e thashë nuk ka një komunikim nga ana e Policisë së Shtetit, ndërkohë që gjatë gjithë kohës që ne kemi pritur në Drejtorinë e Policisë së Tiranës, është konfirmuar që në këtë Drejtori nuk ka pasur veprime hetimore dhe nuk ka mbërritur në asnjë moment ish-deputeti Bllako.

Reis Çiço: A keni informacion, sistemi TIMS… sepse nënkuptohet, madje ka fjalë, por që natyrisht nuk janë të konfirmuara që mund të jetë larguar jashtë Shqipërisë. Policia ka kontrolluar pikat kufitare përmes sistemit TIMS?

Bleona Metushi: Në fakt këto janë veprime hetimore të cilat pritet të kryhen në përfundim të verifikimeve dhe kontrolleve që do të kryhen në vendin tonë, pranë banesave dhe të gjitha adresat e tjera të mundshme të cilat janë deklaruar më herët nga Bllako dhe më tej vijohet me kontrolle të tjera apo dhe verifikime në sistemin TIMS. Nëse deputeti Alqi Bllako mund të ketë lënë vendin gjatë ditës së djeshme, kjo ende nuk është konfirmuar nga ana e policisë. Më duhet të them se drejtuesit e Policisë së Shtetit, por edhe Prokurorisë së Posaçme kanë qenë hermetikë gjatë pasdites së sotme në lidhje me informacionet për ekzekutimin këtij vendimi penal./tvklan.al