Nuk hap dot biznesin, OSHEE e nxjerr me gjobë që nuk vërtetohet askund

21:04 30/06/2023

Familja Peto ka një pronë dyqan në Fier dhe përherë e ka lëshuar me qira. Në vitin 2013 ka paguar disa detyrime të prapambetura të qiramarrësve dhe kjo bazuar në një kontratë mes tyre dhe ish-CEZ.

Qytetari Peto denoncon në emisionin investigativ “Stop” në Tv Klan se në vitin 2016 i thonë se ka një dëm ekonomik që kap vlerën 9 milionë që i përkiste vitit 2011. Pas shumë ankesave, i hiqen vetëm 2 nga 3 muaj pa mundur t’i hiqet vetëm 1 muaj sepse nuk gjendet asnjë dokument për të vërtetuar këtë gjobë. Në këto kushte, aktiviteti ka mbetur pezull pas për 3 milionë Lekë të një muaji, pa dokumentacion.

Denoncuesi: Problemi im qëndron në vitin 2013 unë kam bërë një aktmarrëveshje me CEZ për disa detyrime të prapambetura dhe me aktmarrëveshjen time, detyrimet unë i kalova të gjitha dhe ishin 3 milionë e ca Lekë. Bëhet fjalë për këtë biznesin që unë e kam dhënë me qira prej disa vitesh. Ishin disa detyrime pa paguar dhe u detyrova unë dhe i pagova me këtë marrëveshjen këtu. Pas 2-3 vitesh, më vijnë këtu dhe më presin dritat dhe më thonë se ti gjobë, ose më saktë dëm ekonomik 3 fatura. Më thonë që ke detyrim në vitin 2011. Vijnë dhe më presin dritat. Nuk kishin as fletë gjobe dhe asgjë. Gjithë këto vite kam shkuar tek CEZ, kam shkuar tek të gjitha dhe para 1 muajsh në Tiranë më kanë hequr 2 gjoba, Korrik-Gusht, pasi u bënë verifikime që këto janë të pavlefshme, por më kanë lënë 1 me gjithë kamat-vonesa. Ka vlerën tek 3 milionë Lekë.

Furnizuesi i Shërbimit Universal në Fier, e drejton qytetarin tek administratori i Tiranës.

FSHU Fier: Nëse kërkoni informacion, drejtohuni zyrtarisht kompanisë sonë. Drejtohuni administratorit në Tiranë dhe merrni përgjigjen e duhur!

Gazetari: Dakord, pra, por duke qenë se ju jeni të shtëpisë, ju e dini më mirë, se ku pikon çatia, në kuptimin figurativ.

FSHU Fier: Edhe njëherë: Zotëria ka shkuar në Tiranë, ka kontaktuar me administratorin dhe ka marrë përgjigjen e duhur.

Nga përgjigja zyrtare nuk vërtetohet në asnjë moment sesi është bërë ky abuzim i pretenduar dhe nuk vihet në dispozicion asnjë dokument.

Denoncuesi: Nuk zgjidhëm asnjë punë. Kjo mund të jetë e 40 herë që vijmë këtu dhe problemi im nuk zgjidhet. Ka ngelur i pezulluar si aktivitet dhe mua më kanë marrë më qafë. Nuk kam çfarë të bëj më dhe prandaj ju drejtova emisionit “Stop” që ta ma zgjidhë këtë problem sepse ka zgjidhur shumë problematika në Shqipëri./tvklan.al