Nuk i ka dhuruar kurrë gruas lule, vlonjati vjen me buqetë: Sot do ia jap të gjitha bashkë

16:48 16/10/2022

Tronditja që mori jeta e Besnikut dhe e familjes së tij për shkak të sëmundjes së bashkëshortes, kaploi çdo pjesë të tyre. Bizneset që kishin ndërtuar, ana psikologjike ishin shkatërruar, rrëfeu Besniku në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E diela shqiptare” në Tv Klan.

Nga ana tjetër, ishte Luljeta ajo që nisi të kthehej në forcën e tij. Ajo nisi të merrte kurajë, t’i thoshte se teksa ajo bënte dializën, do të pinin kafe bashkë, mjekët e këshillonin të miqësohej me sëmundjen dhe të punonte me aq sa mundej. Të gjitha këto, nisën të rindërtonin jetën e tyre derisa një ditë, Luljeta mundi të kryente transplantin e nevojshëm të veshkës e gjithçka të merrte rrjedhën e duhur.

Sot, teksa ndodhet në studion e programit duke rrëfyer të gjitha këto, Besniku shpjegon çfarë e solli në këtë moment.

Besnik: Mora vendimin t’i bëj këtë mesazh Luljetës sepse në jetën e përditshme, zoti Ardit nuk e shprehim atë kënaqësinë, atë “faleminderit”. Por në një moment kaq publik dhe kaq të hapur, sikur ka një vlerë, një diçka tjetër dhe prandaj e solla këtu, t’ia shpreh këtu.

Ardit Gjebrea: Është e vërtetë.

Besnik: Nga kjo, jam shumë i bindur, mesazhi që do i përcjell unë bashkëshortes sime, fëmijëve të mi, fëmijëve të saj, do mësojnë edhe ata si të sillen me bashkëshortet e tyre. Ky është mendimi im.

Habia më e madhe e Ardit Gjebreas kur Besniku hyri në studion e programit, ishte buqeta e luleve në duart e tij. Besniku nis të tregojë historinë se çfarë e bëri atë, një bashkëshort vlonjat, të bënte këtë surprizë për Luljetën.

Besnik: Historia e luleve, sa herë që kishte festa, unë nuk jam shumë i luleve e më thoshte “ore burrë, nuk më solle një lule”. Moj grua, e kemi treguar unë s’të dua me lule, unë të dua me zemër, të respektoj ndryshe.

Ardit Gjebrea: Por prapë i donte lulet.

Besnik: Por prapë i donte lulet. Jo se kisha harruar, ndoshta erdhi momenti që më mirë që nuk u harrua e nuk ia çova kurrë se erdhi momenti që do ia jap të gjitha bashkë.

Ardit Gjebrea: Hera e parë në jetë që ti do t’i japësh Luljetës një tufë me lule.

Besnik: I kam bërë dhurata, surpriza të tjera, por lule jo./tvklan.al