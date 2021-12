“Nuk i shkëlqyen sytë”, Sellma shfaq xhelozi pas takimit mes Xhonit dhe Anxhit

16:27 02/12/2021

Takimi i Xhonit me Anxhin është komentuar sot në “Love Story Talk”. Sellma, vajza e cila pati takimin e parë me Xhonin është shprehur se në takimin e Anxhin nuk kishte parë shkëlqimin e syve tek fronisti.

“Xhonit nuk i pashë atë shkëlqimin e syve që pati me mua. Kaq ky është komenti im”, është kjo deklarata e Sellmës në dhomën e kuqe.

Ndërsa Xhoni ka thënë se nuk e ndan dot Sellmën dhe Anxhin, pasi ato janë shumë të ndryshme dhe ka pasur takime të ndryshme.

“Ishte shumë i shkurtër. Unë e Sellma kemi pasur dhe kemi diçka bashkë me sytë. Por dhe me Anxhin e kam pasur. Është vështirë të them diçka. Jemi në fillim, por unë kur kam ardhur në fillim, më ka rënë në sy Sellma, ua kam thënë të gjithë dhe e keni marrë vesh. Por dhe Anxhin kur e kam takuar kam pasur një ditë fantastike. Është vështirë të thuash diçka. Me Sellmën kam pasur një takim ndryshe, me Anxhin ndryshe. Nuk krahasohen dot më njeri-tjetrin”, tha Xhoni.

Ndërsa Kristi është shprehur se Xhoni e ka qe qejf Anxhin, pasi është me eksperiencë dhe me fëmijë.

“Ta them unë. Sellmën e zgjodhi për qejf, ndërsa Anxhin për eksperiencë, pasi me sa di unë Xhoni i pëlqen femrat me eksperiencë, me fëmijë”, tha fronisti.

Ndërkohë në debat janë përfshirë dhe konkurrentët e tjerë, të cilët kanë qenë pro dhe kundër deklaratës së Sellmës./tvklan.al