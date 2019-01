“Nuk ishte koha që ti të shkoje… mami të do shumë”

S’ka dhimbje më të madhe për një nënë kur humbet fëmijën e saj. Ylli i Love Island, (Reality show në Britani) Malin Andersson i është dashur të japë lajmi më të keq të jetës të saj, pasi foshnja 4 javëshe ndërroi jetë.

Vogëlushja, Consy lindi 7 javë më herë, në 23 Dhjetor për shkak të komplikimeve dhe u dërgua menjëherë në kujdesin intensiv në spitalin e Londrës, “Great Ormond”.

Por, këtë mëngjes ajo ka ndërruar jetë. Nëna e saj 25 vjeçare ka ndarë lajmin e hidhur në rrjetin social Instagram. “Gjithmonë në dashuri me ty, të dua shumë. Kam qëndruar me ty çdo ditë. Kur i hape sytë e tu të bukur, të mëdhenj dhe ngjyrë kafe, mu mbush shpirti plot. Më vjen shumë keq që nuk do i shikoj më, shko me gjyshen”, ka shkuar ajo.

Kjo është tragjedia e 4 për Malin. Ajo ka humbur nënën e saj në vitin 2017 , pasi u diagnostikua me kancer. Babai i saj, gjithashtu vdiq nga kanceri. Por ajo vitin e kaluar ka humbur dhe mikeshën e saj të ngushtë. Sophie Gradon.

“Gëzuar Vitin e Ri .. Tomi dhe unë jemi kaq të lumtur që ju njoftojmë që vajza jonë e vogël Consy erdhi në këtë botë më 23 Dhjetor 2018, shtatë javë më herët”, shkruante ajo në Instagram, së bashku me një fotografi të vajzës së tyre të vogël në një inkubator./tvklan.al