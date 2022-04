“Nuk jetojmë dot 4 minuta pa fëmijët, jo më 4 vite e gjysmë”, Eni Çobani: Tani do luftojmë

19:27 17/04/2022

Të përlotura nga dhimbjet që mbart secila prej tyre, nënë e bijë e kanë të vështirë të arrijnë në një dakordësim në “Shihemi në Gjyq”. Ndaj, Eni Çobani, ndërmjetësuesja e rubrikës nga “E diela shqiptare” në Tv Klan, thotë fjalën e saj për t’i dhënë fund agonisë së tyre.

Eni Çobani: Jam shumë e emocionuar, Ardit, realisht. Është një seancë të cilën nuk besoja në fakt që zonjat do arrinin flisnin edhe kaq sa folën sepse ishin shumë të emocionuara, me lot në sy, ju e përcollët edhe vetë. Erilda, tani nuk do lotojmë më, por do luftojmë. Në këtë vend po nuk fole dhe luftove, je e humbur. Tani do luftojmë së bashku këtej e tutje, do t’i drejtohemi shkollës, institucioneve, të të njihet e drejta ty si nënë për fëmijën që ke ligjërisht, por do bësh edhe takime të rregullta me vajzën e madhe që ke 4 vjet e gjysmë që nuk e sheh. I drejtohem të gjitha nënave, si mundet, ne nuk jetojmë dot 4 minuta, jo më 4 vjet e gjysmë pa parë fëmijët.

Pas këtij momenti, të premtoj publikisht që ti do marrësh vajzën e vogël, vajzën e madhe do ta takosh siç ta ka caktuar ligji dhe babai të vijë të takojë si i cakton ligji fëmijën e vogël. Rahmies i them ditë të mbarë, vazhdo lufto për pasurinë tënde dhe Erilda nëse tha që s’të do si nënë, ajo vetë si nënë, shpirti i saj thotë një gjë tjetër./tvklan.al