”Nuk ka një diplomë, ka dy” | Çudia me zonjën që ka diplomë, por jo vitin e fundit të shkollës

21:06 29/12/2023

“Stop” ishte në Fier për problemin e një qytetareje me shkollën e mesme me korrespondencë “Janaq Kilica”.

Në vitin 2013 ka mbaruar gjimnazin dhe ka dhënë provimet e Maturës. Më pas ka marrë dhe diplomën pa listë notash.

Kur zonja shkon të tërheqë listën e notave nuk ia japin sepse i thonë se vitin e fundit nuk është paraqitur.

“Për të marrë diplomën ka vajtur mami im sepse unë kam qenë shtatzënë dhe kam lindur në atë vit. Mamit i kanë dhënë vetëm diplomën, nuk i kanë dhënë listën e notave. Kur unë e kam lexuar që diploma është e pavlefshme pa listën e notave jam interesuar tek shkolla. Atje më thonë që nuk ke bërë vitin e katërt. U them si ka mundësi që nuk kam bërë vitin e 4 dhe jam pajisur me diplomë. Kjo diplomë është e pavlefshme. Në qoftë se vazhdoj në shkollë të lartë i bie që nuk kam bërë gjimnazin. Lista e notave duhet të jetë e bashkangjitur me diplomën”, u shpreh ajo.

Denoncuesja thotë se mbi 10 ish-nxënës të kësaj shkolle kanë pasur të njëjtin problem si ajo.

“Kam bërë provimet e pjekurisë dhe s’kam bërë vitin e katërt. Atje më thonë që nuk jeni regjistruar në amzë. Si mos të jem regjistruar në amzë ndërkohë që unë kam diplomën?”, tha denoncuesja.

Drejtuesit e shkollës nuk kanë informacion, por kur hapëm amzën u përballëm me një surprizë. Ekziston edhe një tjetër diplomë për këtë ish-nxënëse e ndërkohë në amzë janë notat e Maturës dhe nuk janë notat e vitit të fundit të gjimnazit.

Sekretarja: X nuk ka vetëm një diplomë, ka dy diploma.

N/drejtoresha: Kjo, që është tërhequr, është e 2014-ës, e 2013-ës është kjo, që është bllokuar.

Gazetarja: Nuk ka kryer klasën e 12-të! Po kjo diploma, që ju administroni këtu, s’duhet të ishte prodhuar.

Sekretarja: Diploma vjen nga Tirana!

Gazetarja: Konfirmohet nga drejtori aktual i shkollës, nëse nxënësja e ka mbaruar vitin e katërt.

N/drejtoresha: Drejtori i atëhershëm nuk është, as drejtori që ka bërë këtë verifikim. Jo provime mature, në provimet e lëndëve të vitit e ka shënimin këtu. Do të thotë, kjo nuk ka marrë pjesë, nuk e ka bërë këtë vit shkollor, ‘12-’13 dhe ja, ku e ke bosh këtu.

Gazetarja: Notat në provimet e pjekurisë dhe mbrojtjes së diplomës…

Sekretarja: Po, po, po. I ka notat në database ajo.

Gazetarja: Të kesh provimet e Maturës të shlyera dhe të mos kesh vitin e fundit të shkollës.

Në ZVA-në e Fierit na thanë se do të bëhen verifikime, pas të cilave përgjigja ishte, se diploma është e pavlefshme dhe përgjegjësi duhet të mbajnë ata, që kanë qenë në drejtimin e shkollës.

Punonjësi: Nga neve, ky është një problem shumë i mëparshëm. I thonë gati 10 vite. Ne, si institucion, kemi për detyrë t’i kërkojmë material të hollësishëm institucionit përkatës, ku ka përfunduar nxënësi.

Gazetarja: Kalon, kalon, pa paraqitur. Kush e ka shkruajtur këtë?

Sekretarja: Pa paraqitur e kam shkruar unë, është shkrimi im, kur verifikuam këtë, sepse atje ishte “Nuk mori pjesë”.

Ndriçim Mehmeti, ekspert arsimi, i pyetur për këtë problem e konsideron anomali dhe antiligjore të gjithë këtë situatë. Prekja e amzës, sipas tij, është vepër penale dhe zonjës duhet t’i sigurohet lista e notave.

Ndriçim Mehmeti: Është e pamundur, ka dy mënyra. Ose janë falsifikuar notat dhe u është hequr në amzë viti i katërt për ta nxjerrë të pashkollë dhe i është shitur dikujt tjetër ajo, ose ka ndonjë lloj ligësie që ia bëjnë për hir të ku di unë, histori shqiptare.

Gazetarja: Kemi të provuar që në vitin 2015 janë bërë shënime në amzën e kësaj ish-nxënëseje? A është ligjore kjo?

Ndriçim Mehmeti: Jo ndërhyrja është e paligjshme, është kundërvajtje penale. Nëse ndërhyn, qoftë edhe me shënime për një pa rregullsi duhet që atë ta denoncosh, nuk ka nevojë për shënimet e tua. Denoncon parregullsinë që ka personi dhe gjen kush është përgjegjësi, personi ka mbaruar punë.

Gazetarja: Si duhet të veprojë sot kjo nxënëse?

Ndriçim Mehmeti: Ajo ka mbaruar punë. Asaj i njihet ligjërisht dhe duhet të vazhdojë. I mjafton diploma e maturës shtetërore dhe mund të shkojë në cilën shkollë që të dojë.

Gazetarja: Nuk i vlen pa listën e notave.

Ndriçim Mehmeti: Ta gjejë kush të dojë se kush e ka bërë gabimin në listën e notave. Është kundërvajtje penale./tvklan.al