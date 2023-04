Nuk ka pamje filmike, vetëm gjoba për basketbollistet

18:02 21/04/2023

Lojtaret e Tiranës dhe Partizanit i shpëtojnë përjashtimit

Basketbollistet e Tiranës dhe Partizanit të cilat u përfshinë në përplasje fizike me njëra-tjetrën në ndeshjen e tre ditëve më parë, u ndëshkuan vetëm me gjoba nga Komisioni i Disiplinës i Federatës së Basketbollit.

Për sjellje jo sportive dhe sulm fizik ndaj kundërshtarëve lojtaret e Partizanit Antuanet Alisa Banister dhe Lasonja Lavet Eduards, si dhe lojtarja e Tiranës, Ebi Dishnica u ndëshkuan me nga 60 mijë Lekë gjobë secila ndërsa dhe Enisa Qosja e Tiranës me 10 mijë Lekë për sjellje jo sportive.

Edhe pse pranon se masat ndëshkuese duhet të ishin më të ashpra, deri në përjashtim, Komisioni i Disiplinës së Federatës u kufizua vetëm në gjoba pasi mungonin pamjet filmike të mjaftueshme për të kuptuar dinamikën e ngjarjes.

Edhe ekipi i Partizanit u ndëshkua me gjobë për mangësi në organizimin dhe sigurinë e ndeshjes. Kjo ishte ndeshja e dytë gjysmëfinale mes këtyre skuadrave. Partizani fitoi me rezultatin 86-83, duke u kualifikuar për në finale ku do të përballet me Flamurtarin.

