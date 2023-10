Nuk ka realizuar ende ëndrrën e saj në sirtar, Fatjona vjen t’ia premtojë njeriut të zemrës

16:15 15/10/2023

Fatjona është vendosur prej 9 vitesh në SHBA ku ka krijuar familjen e saj me Elvisin, djalin që i ndryshoi jetën. Gjatë rrëfimit në “Ka Një Mesazh Për Ty”, Fatjona tregon për vështirësitë e fillimit në tokën amerikane, nga shtëpia me qira ku jetonin e më pas vështirësisë së saj për t’u përshtatur në fillim me gjuhën të cilën nuk e dinte apo faktin që i duhej të mësonte makinën.

Elvisi ishte gjithmonë aty për t’i dhënë zemër, edhe kur u bënë me djalë e i duhej të punonte kur kishte fjetur vetëm dy orë. Më pas në jetë erdhi edhe vajza, por ngadalë gjërat nisën të merrnin një rrjedhë tjetër. Fatjona mësoi gjuhën, makinën, arritën të blejnë shtëpinë e ëndrrave dhe bën dy punë ndaj sot ka ardhur në rubrikën e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan për një premtim.

Fatjona: Akoma dhe sot jam në të dyja punët dhe ka raste kur unë punoj rreth 75 orë java deri në 80 orë.

Ardit Gjebrea: Por Visi nuk është shumë i lumtur.

Fatjona: Visi nuk është aspak i lumtur për arsye se ai do që unë të mbaroj një shkollë. Ai më thotë mua “Fatjona, lëre njërën punë dhe mbaroje shkollën sepse ajo është më e rëndësishme. Ne këtu e kemi jetën, përpara. Mbaroje shkollën dhe pastaj ti mund të bësh sa punë të duash”.

Ardit Gjebrea: Dhe ti e ke ëndërr.

Fatjona: Dhe ajo është ëndrra ime në sirtar sepse babai im nuk ka dashur që unë të shkoja në shkollë të lartë, edhe në shkollë të mesme si më ka lënë kështu që shpresoj ta realizoj dëshirën time që ta mbaroj shkollën.

Ardit Gjebrea: Ta uroj me gjithë zemër!

Fatjona: Faleminderit!

Ardit Gjebrea: Çfarë do t’i thuash Visit sot?

Fatjona: Do t’i them Visit që i jam shumë mirënjohëse që ai është përkrah meje. Dua ta falenderoj në radhë të parë për të gjithë përkushtimin, për të gjithë suportin dhe që është aty shtysa ime më e madhe që unë ta realizoj ëndrrën time në sirtar. Do t’i premtoj që unë do ta lë njërën nga punët dhe do filloj shkollën./tvklan.al