Nuk ka shtetëzim të lojërave të fatit

“Lojërat e fatit nuk do të shtetëzohen”. Në një intervistë për televizionin Klan, Ervin Bushati thotë se amendimi i bërë nga ai synon që në përgjegjësia e shtetit të kalojë në çështjet sociale që shkakton kumari dhe ka të bëjë me angazhimin e strukturave publike për rehabilitimin e lojtarëve.

“Nuk quhet as shtetëzim, as një nga këto termat që janë përdorur. Themi shteti, nuk themi thjesht qeveria, që jo nesër me një vendim të Këshillit të Ministrave, kush do vijë pas 15 apo 20 vitesh në pushtet do të dojë ta kthejë pa u marr vesh nga qytetarët”.

I tij ishte edhe propozimi për të mos lejuar licensimin e kazioneve në hotelet me 5 yje, nëse nuk është brand ndërkombëtar.

“Mos krijohen hotele të cilat për të hapur kazino, do të quheshin hotele me 5 yje”.

Arsyeja pse po merren këto masa drastike sqaron ai, është fakti se Shqipëria është vendi që luan më shumë në botë në raport me të ardhurat për frymë.

“Sot është vendi që luan më shumë në botë. Pikat e bastit janë kudo, më të shpeshta se farmacitë”.

Për ata që nuk votojnë ligjin, përfshirë këtu dhe opozitën, Ervin Bushati thotë se mbështetin në mënyrë të heshtur aktivitetin e bixhozit.

