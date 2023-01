Nuk ka të ndalur ngrohja e oqeaneve

08:39 12/01/2023

Ngrohja e oqeaneve vijon të ecë me ritme të larta. Një tjetër rekord është prekur në vitin 2022, me temperature në rritje për të shtatin vit radhazi. Ajo që bie në sy është fakti se Mesdheu është zona që ngrohet me tepër dhe më shpejt.

Dhe sipas studimit të publikuar në revistën Sciences Advances, ky është një fenomen që në të ardhmen do të theksohet gjithnjë e më tepër.

Shqetësimi i madh si pasojë e ndryshimeve klimatike dhe rrjedhojat që sjell, fokusohen jo vetëm mbi rrezikun ndaj ekosistemeve detare, por edhe mbi qenien njerëzore dhe ekosistemet tokësore, nga moment që janë oqeanet ato që absorbojnë pjesën më të madhe të ngrohjes së provokuar nga aktivitetet e njeriut.

Grupi i kërkuesve kanë përdorur dhe analizuar të dhënat statistikore që nga viti 1950 deri më sot dhe më pas është arritur edhe shkalla krahasimore e cila fakton ngrohjen e oqeaneve.

Klan News