“Nuk kam pasur asnjë të dashur”, Artemis bën deklaratën e fortë

21:30 20/09/2023

Artemis një nga ishulloret e Love Island Albaniaa është shprehur se nuk ka pasur asnjë të dashur më parë. Në takimin që zhvilloi me djalin e ri të vilës së dashurisë, Denisin, ajo u shpreh se do një djalë me ekserienccë.

Artemis u shpreh: “Fakti që nuk kam pasur asnjë të dashur, dua një djalë me eksperiencë. Besoj që kjo gjë do të më jepte mua siguri dhe do të mësoja më shumë nga djali që do të kem në krah.”

