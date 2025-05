Kryesocialisti Edi Rama ka mbyllur mbrëmjen e sotme fushatën elektorale në qarkun e Durrësit, nga ku jo vetëm ironizoi kundërshtarin e tij politik, Sali Berishën, por gjithashtu shprehu një bindje të fort për fitore në zgjedhjet e 11 Majit.

Për Berishën, Rama u shpreh se është një person që vjen rreth e rrotull Shqipërisë duke premtuar madhështi, por që sipas kryeministrit nuk lidh dot “kryefjalën me kallëzuesin”, duke e ironizuar në këtë mënyrë.

“Tani, këtij të rrjedhuri që vjen vërdallë nëpër Shqipëri e thotë do bëj Shqipërinë Madheshtore, e që nuk arrin dot të lidhë kryefjalën me kallëzuesin, mirë që nuk jug jet dikush aty afër që të mos e lejë për të dalë nga shtëpia, por të paktën këtë herë, zgjedhësit demokratë nuk duhet të hyjnë në gjynah. Se gjynah është i dyfishtë, të mos votosh për të mbyllur negociatat me BE dhe për Shqipërinë në BE, por të votosh për kënetën, dhe nga ana tjetër të mos votosh për ta lënë plakun të iki në shtëpi, por të votosh për ta mbajtur plakun zvarrë nëpër Shqipëri, është vërtetë shumë e ulët”, tha Rama.

Sakaq, me një siguri, duke mos shfaqur modesti, kryesocialisti tha se Partia Socialiste fiton mandatet e nevojshme pa bërë fushatë elektorale. Ai sakaq shpreson që demokratët të votojnë për PS-në ditën e dielë.

“Kështu që, unë shpresoj dhe besoj, që shumë demokratë, do i bashkohen 5, jo PS, por Shqipërisë për të na dhënë një fuqi më të madhe, që ne ta mbyllim me sukses krushqninë me BE.

Këtu nuk jemi për të marrë votat që na duhen për të marrë qeverisjen, ne votat për qeverinë i kemi pa fushatë fare. Ne 71 vota i marrim pa fushatë. Këtu ne jemi për të siguruar, për të bërë çmos, që gjithëkujt t’i shkojë mesazhi që Shqipëria ka nevojë sot për një fuqi që të jetë përtej partive. Ka nevojë për një fuqi popullore ku të majtë e të djathtë nuk shohin njëri-tjetrin, por shohin bashkë drejt përpara”, tha Rama.

Tv Klan