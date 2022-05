“Nuk më ke gjykuar kurrë”, nëna: Kam bërë vetëm detyrën

15:56 29/05/2022

Në “Ka Një Mesazh Për Ty”, rubrikën nga “E diela shqiptare” në Tv Klan, Valbona ka thirrur nënën e saj. Një ish-viktimë e trafikimit në moshën 18-vjeçare kur e rrëmbyen dhe e dërguan në Itali, sot ajo dëshiron t’i japë një falenderim njeriut që e solli në jetë dhe nuk e braktisi kurrë. Valbona na rrëfeu vuajtjet dhe mendimin e vetëm në kokë ndërsa ndodhej në shtëpinë e tutorit të saj ku i vetmi njeri që dëshironte të shihte ishte nëna. Deri më sot ajo nuk është ndarë më kurrë prej saj, por Suzana meriton ta dëgjojë një falenderim me zë të lartë.

Valbona: Mami, unë jam njeriu më fatlum në botë që kam një mama si ti dhe sot të kam sjellë këtu në këtë program për të thënë që nuk ka gjë më të shtrenjtë në jetën time sesa ti dhe prania jote afër meje sepse më ke qëndruar pranë në momentet më të vështira të jetës sime dhe nuk më ke gjykuar kurrë, por ke qenë gjithmonë krahu i djathtë për mua, për çdo vendim të marrë në jetën time.

Më ke qëndruar pranë në momentin kur më rrëmbyen dhe vuajtja jote ishte një vuajtje shumë e madhe për mua, por me të vërtetë Zoti është i madh dhe mund ta them me gojën hapur, me zë të fortë, të plotë. Jezu Krishti ka bërë me të vërtetë mrekulli në jetën time dhe tënden bashkë. Sot unë jam krenare për atë që jam, jam një nënë e 4 fëmijëve të mrekullueshëm që ti i ke rritur me dashuri shumë të madhe. Unë kërkoj të jem vetëm një çerek i dashurisë tënde për fëmijët e mi. Ti je princesha, mbretëresha ime.

Suzana: Valbona, unë të falenderoj shumë për të gjithë komplimentat që më bëre, por unë kam bërë vetëm detyrën e një nëne se të jesh nënë duhet t‘i bësh këto detyra, kanë qenë detyrat e mia dhe çdo nënë sakrifikon jetën e vet për fëmijët e vet, gjakun, shpirtin e vet./tvklan.al