“Nuk më solli asgjë”, aktorja e njohur tregon ç’ndodhi në filmin me Nik Xhelilajn

Shpërndaje







19:12 17/02/2022

“Shqiptar” është një tjetër film i hershëm në karrierën e Xhejlane Tërbunjës, aktores së talentuar nga Kosova. Në këtë film, një produksion shqiptaro-gjerman ajo u shfaq përkrah aktorit të njohur shqiptar, Nik Xhelilaj. Në intervistën e saj në “Rudina” në Tv Klan, artistja tregon se filmi nuk preku pritshmëritë e saj.

Xhejlane Tërbunja: Ky ka qenë një film që kam menduar se do më sjellë shumë sukses sepse ka qenë bashkëpunim shqiptaro-gjerman dhe ti mendon që do krijosh kontakte, do shihesh e dëgjohesh. Kam marrë shumë lëvdata e komplimente për lojën, edhe pse kam qenë shumë e re atëherë dhe koha për t’u përgatitur unë në këtë rol ka qenë shumë e shkurtër krahasuar me aktorët e tjerë. Mirëpo, nuk më ka sjellë asgjë. Filmi është shfaqur, ka pasur shumë sukses, Niku gjithashtu ka pasur shumë sukses dhe vazhdon të ketë, por mua nuk më solli asgjë fare.

Sipas Xhejlanes, filmi do të ishte i suksesshëm për të nëse ajo do të kishte marrë oferta të tjera pune. Për sa i përket ndarjes së sheshxhirimit me Nikun, ajo e vlerëson dhe e konsideron si një aktor fantastik./tvklan.al