“Nuk më thoshte që ishin përhapur metastazat”, Arjan Konomi tregon si Hueyda e refuzonte lamtumirën

19:34 07/12/2021

Refuzoi deri në momentet e fundit të pranonte humbjen. Këtë arrin të kuptosh nga përshkrimi i Arjan Konomit për gjendjen e Hueyda El Saied, e që në fakt iu reflektua edhe kur nuk ndau asnjë moment me publikun nga çastet e saj të vështira. Lajmi i papritur i vdekjes së Hueydës i gjeti të gjithë të papërgatitur, madje për emisionin “Rudina” në Tv Klan Arjani tregon se edhe në muajt e fundit, Hueyda ngulmonte që gjithçka që po përjetonte nuk ishte rezultat i përhapjes së kancerit, por i kimios dhe se po shkonte drejt shërimit.

Rudina Magjistari: Kush ta dha lajmin? Ti the që kishe dy muaj që kishe dashur të shkoje më herët, por ajo nuk ta ushqente këtë gjë, madje të pengonte. Si e mësove lajmin?

Arjan Konomi: Lajmin e mësova në mëngjes nga shoqja tjetër jona që mbante kontakte me Hueydën dhe asaj i tregonte diçka më tepër duke i thënë “mos i thuaj Arianit”, por edhe asaj nuk ia tregonte të gjitha. Unë nuk kisha kontaktuar me Thierry, kisha folur me Hueydën dhe nuk mendon që do të vijë puna deri aty, pavarësisht se metastazat u përhapën… Ajo nuk më thoshte që ishin përhapur metastazat, “është efekti i kimios”, thoshte “kam diçka në mushkëri, po më shikojnë, kam pak ujë, po hiqet, po kurohet, ja dhe pak, një javë do më mbajnë”, pastaj kalonte java tjetër, “ja dhe pak ditë, ëhtë efekti i kimios” dhe unë patjetër i thosha “po patjetër që do jetë efekti i kimios se gjithë ajo kimio që ke bërë do të ketë efekte anësore”.

Rudina Magjistari: Dhe ti u nise menjëherë drejt Luksemburgut?

Arjan Konomi: Jo, nuk jam nisur atë ditë jam nisur të premten në mbëmje sepse Hyueda u varros të shtunën. Nuk shkova menjëherë sepse mendova të isha në atë moment lamtumire që ishte lamtumira e fundit.

Rudina Magjistari: Ishte zgjedhja e saj që të varrosej në Luksemburg?

Arjan Konomi: Nuk e di, por besoj se e saj sepse është Thierry, është dhe djali, ai atje do rritet, do ketë lidhje me Shqipërinë, besoj do vijë dhe i ati i tij, që është babai i tij adoptiv, që është person i mrekullueshëm dhe i përkushtohet më shumë se të ishte babai i vërtetë, tha që do ta sjell edhe në Shqipëri, nuk doqë të humbasë kontaktet me Shqipërinë, të humbasë gjuhën.

Rudina Magjistari: Ishe i vetmi nga Shqipëria që shkoi në ceremoni?

Arjan Konomi: Fatkeqësisht isha i vetmi. Ishte edhe ambasadorja e Shqipërisë në Bruksel që përfshin edhe Hollandën, më duket edhe Luksemburgun… U gëzova shumë që kishte ardhur.

Rudina Magjistari: Po nga familja?

Arjan Konomi: Ishte e ëma, por ajo jeton në Hollandë dhe për fat të mirë kishte qenë atje, e kishte asistuar edhe në momentet e fundit./tvklan.al