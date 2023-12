“Nuk mendoj se fqinjët do i vënë tapën e Vetos shishes së hapur”

20:51 08/12/2023

Rama: Shqipëria ka shkëlqyer në rrugën drejt integrimit në BE

Teksa Shqipëria është në pritje të hapjes së negociatave nga Brukseli, Edi Rama zgjodhi Kongresin e PS për t’i përcjellë një mesazh Greqisë, e cila për shkak të çështjes Beleri është shëndërruar në një rrezik potencial për ta shuar dritën jeshile.

“Vetëm një shtet e ka lënë ende pezull opinionin e vet, jo për rezultatet e pamohueshme të Shqipërisë, por për një arsye të mosarsyes tradicionale ballkanike në marrëdhëniet fqinjësore, Greqia. Ky qëndrim nuk do të ndryshojë jo pse ne jemi kokëfortë, por sepse arsyeja për të mos ndryshuar qëndrim është shumë më kokëfortë sesa ne.”

Pavarësisht hapjes ose jo të negociateve, Edi Rama thotë se do kthehet i lumtur nga Brukseli pasi Shqipëria e ka përmbushur misionin.

“Unë nuk do kthehem nga Brukseli i mërzitur, asnjë fije i mërzitur. Ju siguroj për këtë, por do të kthehem edhe më krenar për Shqipërinë, edhe më i motivuar.”

Para delegatëve socialiste, zbardhi bashkëpunimin me shqiptaren e sukseshshme Mira Murati për të përafruar legjislacionin me BE.

“E pyes a është e mundur që në vend se ne të rekrutojmë tani një armatë me përkthyes dhe një batalion me jurist dhe shpenzojmë dhjetëra miliona Euro, ta bëjmë këtë përmes ChatGBT? Ajo e dëgjoi me kujdes gjithë parashtrimin që unë i bëra dhe më përgjigjet po më duket e mundur”.

Reforma në drejtësi mbetet karta më e fortë e PS, pasi sipas kryeministrit Edi Rama vetëm ajo mundi ta zgjoje nga koma, e të prekë të paprekshmit.

“Gjithçka po ndodh sot me hetimin, vendosjen në akuzë apo ndëshkimin penal të një sërë individësh më profil të lartë të politikës është vetëm zgjimi i një shpirti drejtësie të fjetur prej më shumë se 100 vitesh në koma në nëntokën e shtetit shqiptarë.”

Teksa kërkoi me ngulm fokus më të lartë për qytetarët, Edi Rama paralajmëroi për pensionistët lehtësim në marrjen e pensioneve.

“Pensionistëve do t’ju japim kartën e tyre dhe pensioni i tyre do të jetë në bankë dhe nuk do ta prekë kush dhe kudo që të shkojnë do përdorin kartën e tyre.”

Në morinë e çështjeve që diskutoi, nuk kurseu një ironi për kundërshtarët politikë.

“As do ta bëjnë këtë parti një forcë qeverisëse të përkushtuar ndaj kapitalit njerëzor të shoqërisë fitoret elektorale të rradhës me disa kundërshtarë as të gjallë-as të vdekur, të cilat, fitoret, aq sa vlejnë duke na dhënë mundësinë të udhëheqim vendin, aq edhe mund të na ulin nivelin e kërkesës jetike ndaj vetëvetes si forcë udhëheqëse e Shqipërisë.”

Fjalimi i gjatë i kryeministrit Edi Rama pati vëmendjen e të gjithë delegatëve socialistë, përveç njërit i cili nuk i shpëtoi syrit të kryeministrit.

“Tani u bëra këtu një orë e gjys në këmbë, ti je në karrige dhe kur them un që e mbylla ti çlirohesh. Po si ka mundësi!?”

