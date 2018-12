“Nuk mund ta vazhdoj më këtë emision” (Video)

John Shahu është një ndër artistët e rinj më të suksesshëm në Shqipëri. Karriera e tij ka nisur vite më parë, por në vitin 2017 u paraqit për herë të parë para publikut shqiptar në “Kënga Magjike”.

Artisti me origjinë nga Korça, ka mahnitur të gjithë me zërin e tij melodioz. Drejtuesi i emisionit “Xing me Ermalin” e cilësoi zërin e tij si “prekës dhe që të bën për të qarë”.

Gjatë emisionit John Shahu këndoi live në studio një baladë të huaj me titull “Tennessee Whiskey”, me të cilën bëri për të “qarë” Ermal Mamaqin.

“Nuk mund ta vazhdoj më këtë emision”, tha me humor Mamaqi, i cili gjatë kohës që këndonte John, grinte qepë./tvklan.al