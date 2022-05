Nuk ndalet rritja e çmimeve të ushqimeve

15:47 09/05/2022

INSTAT: Në Prill inflacioni arriti 6.2%

Rritja e çmimeve për produktet ushqimore nuk është ndalur as gjatë muajit Prill. Sipas INSTAT, inflacioni arriti 6.2% në Prill, një vit më parë ky ndryshim ishte me 1,9 % .

Kjo është rritja më e madhe e çmimeve në 10 vitet e fundit e madje që nga viti 2001 kur inflacioni ishte 7.6 %.

Rritja vjetore e çmimeve muajin që kaloi është ndikuar kryesisht nga grupi “Ushqime dhe pije joalkoolike”me +3,56 pikë përqindje, pasuar nga grupi “Transporti” me +1,23 pikë përqindje. Rritja e çmimeve të ushqimeve dhe transportit ka ndikuar në shtrenjtimin e jetesës për shqiptarët.

Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, rritja më e madhe e çmimeve vërehet tek “vajrat dhe yndyrat” me 24,2 %, pasuar nga “qumështi, djathi dhe vezët” me 17,1 %, ndërsa “buka dhe drithërat” me 16,7 % dhe ëmbëlsirat me 14,3 %, .

Për të frenuar rritjen e çmimeve, pak javë më parë Banka e Shqipërisë rriti normën bazë të interesit në 1%.

