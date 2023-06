Nuk ndiheni rehat me barkun këtë verë? Këto body janë të duhurat!

18:09 30/06/2023

Këtë verë mezi po e presim, dhe prandaj na duhen sa më shumë ide për rroba banjot. Ngjyrat e ndezura padyshim do sinkronizohen në mënyrë perfekte me ngjyrën çokollatë të lëkurës.

Megjithatë shumë vajza ndoshta nuk ndihen rehat me barkun e tyre, e për këtë ekziston një opsion mjaft seksi dhe komod. Body-t (truporet) do t’ju bëjnë të ndiheni yll!!

Më poshtë kemi zgjedhur për ju disa body, që kjo verë të jetë e juaja:

-I preferuari ynë absolut: Ky kostum banje me një shpatull nga Hilor vjen në një mori nuancash të ndezura dhe pamja e tij është e përjetshme!

-Ky lloj modeli vijon të jetë 'bestseller' në Amazon!

-Ky kostum banjo nuk duhet të mungojë në çantën tuaj të plazhit!

-Ky lloj body nxjerr në pah belin dhe do dukeni mahnitëse!

-Me këtë do i bëni të gjithë të kthejnë kokën për t’ju parë!

-Do ngjani më seksi se kurrë me këtë stil!

-Nuk e dimë tipin tënd, por ky body do ju japë pamjen e një lajkatareje të vërtetë!

-Një tjetër kostum banje i mrekullueshëm.

-Prerjet në këtë kostum banje nga Eomenie janë të zjarrta!

-E thjeshtë, por mëse e bukur!

-Kjo është për vajzat më klasike.

-Kjo prerja anësore është e adhurueshme dhe do e bëjë belin tuaj të duket shumë i vogël.

-Shumë tunduese, apo jo?

-Modeli me copa të ndara është një "must have"!

-Ky stil është krejtësisht i ri dhe unik!

-Në ditët e fundit të pushimeve kur trupi të ketë marrë këtë ngjyrë, mos ngurroni ta vishni!

-Veshur me këtë, do i magjepsni të gjithë!