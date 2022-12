Nuk pranonin fejesën me marokenin. Fisi rreh 18-vjeçaren shqiptare bashkë me familjen

14:47 29/12/2022

Karabinierët në Biancavilla kanë nisur hetimet për 10 persona për sulm, lëndime dhe kërcënime. Ky grup, ku të gjithë janë të afërm me njëri-tjetrin, është përgjegjës për një sherr të fuqishëm që ka ndodhur në sheshin Roma.

Sipas asaj që shkruajnë mediat, të afërmit e një 18-vjeçareje shqiptare ishin kundër fejesës së saj me një 21-vjeçar maroken. Në fakt, ata e kundërshtonin prej muajsh këtë lidhje dashurie, për shkak se shqiptarët nuk donin një djalë maroken për vajzën. Situatat kishin shkuar deri në fyerje për çiftin.

Megjithatë, një darkë, teksa çifti dhe motra e 18-vjeçares shqiptare kishin dalë për xhiro kanë hasur në rrugë një të afërm 47 vjeç dhe gruan e tij, 43 vjeçe. Ata shoqëroheshin nga disa miq. Menjëherë shqiptarët kanë nisur që të fyejnë çiftin.

Në këtë moment, vajza, në tentativë për të zbutur gjakrat i është afruar familjarëve të saj dhe ka kërkuar që të ndalojnë. Por ajo është dhunuar nga gruaja, e cila i ka tërhequr flokët dhe e ka goditur me shuplakë. I njëjti fat edhe për të riun maroken, i cili siç dallohet në një video mban një shufër hekuri që e gjeti në rrugë. Ai e drejton drejt 47-vjeçarit, por nuk e godet.

Gjatë përleshjes janë shfaqur nga hiçi të tjerë familjarë të shqiptarëve, përfshirë një 32-vjeçar, i cili ka nxjerrë një thikë nga xhepi dhe një 37-vjeçar që ka gjuajtur çiftin me shishe birre.

“Përforcimet” nuk kanë përfunduar. Atje kanë shkuar të afërm të tjerë shqiptarë. Një 67-vjeçar, baba i gruas 43-vjeçare, dhe djali i tij 23 vjeç.

Pavarësisht kësaj motrat dhe marokeni arritën të largoheshin. Dy vajzat shqiptare shkuan në shtëpi. Disa prej të afërmve, më konkretisht 32-vjeçari, 37-vjeçari dhe 23-vjeçari, duke menduar se do të gjenin të riun maroken kanë shuar në apartamentin e vajzave. Ata kanë thyer derën dhe më pas kanë shtyrë babain e vajzës.

3 të rinjtë kanë dalë sërish në rrugë me qëllim që të gjenin të dashurin maroken. Por nuk ka përfunduar me kaq. Në shtëpi kanë shkuar edhe 47-vjeçari me gruan e tij.

Ata kanë dhunuar jo vetëm të renë, por edhe nënën e saj. Pas ndërhyrjes së karabinierëve u bë e mundur shuarja e sherrit. Ndërkohë, 67-vjeçari, 37-vjeçari dhe 32-vjeçari janë larguar me shpejtësi./tvklan.al