“Nuk thamë ‘të dua’, por nga brenda…”, Maya kujton dashurinë e parë: I shkrova një letër

Shpërndaje







18:02 31/05/2023

Në rubrikën e “31 Pyetjeve” nga “Rudina” në Tv Klan, Maya kujtoi edhe një moment nga simpatitë e para të rinisë. Këngëtarja tregoi për djalin e parë që pëlqente, një dashuri platonike, së cilës i shkroi edhe një letër.

Maya: Ka qenë një shoku im i shkollës, nuk ia them emrin se mos na bëhet xheloze nusja. I ra atij njëherë si duket në kokë për mua, pastaj unë çëk e çëk me këto, ta zgjasim një çikë këtë, s’ka gjë se është interesante. Në ato vite nuk ishte kollaj që të të thoshte dikush që të kam qejf e më the, të thashë dhe ç’bën ky, shoqërohej me një djalin e dajës tim që të krijonte një farë mundësie, të kalonte para shtëpisë time, të flinte te daja, vinte për të kaluar para shtëpisë time. Merrte librat nga çuni i dajës, shkruante inicialet e emrit tim, gjëra të tilla, shkruaj një letër unë ngaqë…

Ne simpatizoheshim, në fakt ajo dashuria platonike është shumë e bukur. Kurrë nuk i thamë njëri tjetrit më do ose e dua, por kështu nga brenda mos e pyet. Edhe njëherë shkruaj një letër unë, ngaqë nuk ma mbante t’i thoja këto gjëra që ndieja, nuk ma mbante t’i thoja askujt, as motrës time më të afërt dhe shkruaj një letër unë kështu, që t’i hidhja të paktën, t’i thoja, si puna e atyre që mbanin ditar. Më humbet ajo letra, ku do futesha unë? Me shumë përpjekje e gjej dhe e djeg atë letrën që mos t’i ngelej asnjë cep.

Maya shton se disa vite më parë e ka takuar rastësisht në plazh, por sigurisht që historia i përket së shkuarës dhe nuk ka më asnjë interes për të./tvklan.al