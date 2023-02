Nuk u dorëzua lehtë, por në fund u kap në pyll! Gjykatësi-shqiptarit: Je rrezik publik…

21:19 28/02/2023

20 muaj burg dhe 2 vite ndalim për t’i dhënë makinës ishte dënimi që dha gjykata e York për një shqiptar në Britani. A. Leka, 31 vjeç u dënua për akuzën e dhënies së automjetit në mënyrë të rrezikshme, posedim të parave kriminale dhe dhënies së automjetit pa siguracion apo patentë…

Ai u gjykua e dënua për një ngjarje të ndodhur më datë 3 janar. Pikërisht rreth orës 14:00 të kësaj date, policia mori njoftim për një Mercedes C220, që po lëvizte në mënyrë të rrezikshme në një zonë të populluar kryesisht nga fëmijë, familje e këmbësorë. Kur efektivët iu vunë nga pas, shqiptari vuri këmbën në gaz dhe vijoi të ecte me shpejtësi mbi 20 km/h, mbi limitin e lejuar.

Megjithatë, në një pikë automjeti u detyrua të ndalonte, duke goditur trotuarin. Shqiptari nuk u dorëzua, zbriti nga makina dhe kapërceu një rrethim duke u larguar me vrap. Dështoi sërish dhe u prangos nga policia në pyll.

Kjo ishte vetëm për akuzën e parë, pasi kontrolli i makinës së shqiptarit çoi në zbulimin e 27,990 paundëve, që duket se ai po i transportonte e që buronin nga aktiviteti kriminal, me gjasë të lidhura me pastrimin e parave.

Ai u dërgua në paraburgim, por ishte evaziv me oficerët, të cilëve refuzoi t’u thoshte se për kë punonte. Leka u tha se paratë ia kishte nisur një familjar nga Shqipëria. Ai deklaroi se paratë po i ruante që të investonte në një lavazh. Megjithatë, hetuesit zbuluan se Leka nuk kishte një adresë fikse, e as llogari bankare në emër të tij. U dyshua se i riu shqiptar, që po ashtu nuk kishte as siguracion apo patentë për t’i dhënë Mercedes-it, ishte korrier për një bandë të “sofistikuar” kriminale.

Prokurorja e çështjes Lydia Carroll gjatë seancës gjyqësore tha se me gjasë atij iu ishte dhënë makina për të transportuar sasinë e madhe të parave. 31-vjeçari kishte shkuar në Britani në 2020-n. Në seancë, avokati i tij mbrojtës tha se i riu ishte i penduar për veprimet e tij dhe se nuk kishte dënime të mëparshme.

“Në gjykimin tim është e qartë që ju paraqisni rrezik për publikun nëse jeni i gatshëm t’i jepni makinës me shpejtësi mbi 53 km/h në një rrugë kryesore të mbipopulluar me këmbësorë duke i vënë ata në rrezik. Erdhët në Britani në 2020 pa patentë dhe është e qartë që nuk mund të përballonit një makinë të tillë. Ishit të vendosur për t’i ikur policisë, duke i dhënë makinës me 53 km/h në një kohë që shpejtësia e lejuar në atë zonë është 20 km/h”, tha gjykatësi i çështjes duke iu drejtuar shqiptarit.

Ai po ashtu shtoi se ishte skeptik për mënyrën sesi i kishte përfituar paratë. “Të pretendosh që këto para ishin për lavazh është pa sens. Nuk do të kishit qenë kaq i vendosur për t’i iku policisë nëse do të ishin para të ligjshme”./tvklan.al