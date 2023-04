Nënë Tereza duke dërguar lule tek varri i diktatorit Enver Hoxha dhe nënës së saj Nuk u lejua të shihte nënën që po vdiste, pse vendosi Nënë Tereza lule në varrin e diktatorit?

Shpërndaje







23:38 25/04/2023

Sot bëhen 30 vite nga vizita e Papës Gjon Pali II në Shqipëri. Kjo vizitë ka qenë ndër më të rëndësishmet në historinë e Shqipërisë pasi vinte pas një kohe ku vendi ishte qenë në një ateizëm të detyruar dhe ku klerikët vriteshin.

Por gjatë asaj vizite historike ka qenë e pranishme në Shqipëri edhe Nënë Tereza. Gazetari Blendi Fevziu, i cili këtë të martë i ka dedikuar një emision kësaj ngjarje të veçante, tregoi se si Nënë Tereza kërkoi që të takohej me nënën në momentet e fundit të saj.

Por ajo nuk u lejua nga regjimi pavarësisht edhe ndërhyrjes së diplomatëve e krerëve më të lartë të shteteve asokohe. Megjithatë, Nënë Tereza në ditët e fundit të komunizmit u lejua që të vizitonte Shqipërinë dhe pavarësisht gjithçkaje vendosi një tufë me lule edhe te varri i ish-diktatorit Enver Hoxha.

Blendi Fevziu: Një gjë është interesante Dom edhe pse natyrisht ju mund të mos keni një përgjigje, por Nënë Terezës iu mohua e drejta që të hynte në Shqipëri për të parë nënën dhe motrën e saj. Sidomos nënën përpara vdekjes. Ajo i dërgoi një letër Enver Hoxhës, ajo i dërgoi letër ambasadave shqiptare në Paris dhe në Romë, kërkesë Presidenti francez, Charles de Gaul, ish-zonja e parë e SHBA-së, Zhaklinë Kenedi, i kërkuan qeverisë shqiptare përmes kanaleve diplomatike që ta lejonin të ëmën e saj që të shkonte për një javë për kurim në Romë dhe për të parë vajzën. Kur ata thanë jo, thanë të paktën të vijë Nënë Tereza për të parë të ëmën para vdekjes. Komunizmi tha jo, nuk do shihen. Nëna nuk do shkojë në Itali dhe vajza nuk do vijë në Shqipëri. Madje në letrën e përgjigjes ka një ironi të madhe. I thonë që spitalet në Shqipëri janë më të mira se në Itali ndërsa ju që keni mall për nënën nuk kishit pse të iknit dhe ta linit nënën vetëm sepse shqiptarët nuk i lënë vetëm prindërit. Që ishte një lloj cinizmi dhe një lloj “shpulle” përçmimi. Ndërkohë gjatë vizitës së saj në fillimet e rrëzimit të komunizmit në Shqipëri, Nënë Tereza shkoi vendosi një tufë me lule edhe te varri i Enver Hoxhës.

Ipeshkv i Rrëshenit, Dom Gjergj Meta: Nuk di ta them kontekstin e asaj situate në të cilën edhe ndoshta a qenë e detyruar. Por jam i bindur ndoshta dhe për këtë. Ajo, Nënë Tereza, ishte e krishterë dhe në këtë pikë donte të bënte dhe një gjest dashurie ekstrem përtej mërisë personale. Duaje edhe armikun tënd, është, le të themi kështu absurdi edhe tejkalimi i asaj që vetë Krishti ka ardhur tu thotë njerëzve. Pra ju është thënë duajini miqtë tuaj, unë po ju them duajini dhe armiqtë tuaj dhe Nënë Tereza në këtë pikëpamje ka dashur të japë dëshminë e saj personale që nuk kishte mllef./tvklan.al