22:52 06/02/2022

Autoritetet nuk do të ashpërsojnë masat, fokusi është te nxitja e vaksinimit

Mbetet i lartë numri i rasteve aktive me Covid-19 në Maqedoninë e Veriut. Megjithatë autoritetet thonë se nuk do të ketë ashpërsim të masave, por fokusi do të jetë te nxitja e vaksinimit.

