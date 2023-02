Nuredin Dumani flet në gjykatë për dy vrasje

15:45 21/02/2023

Rrëfen për ekzekutimin e Emiljano Ramazanit dhe Regis Runajt

“Prokuroria e Posaçme ka filluar të përdorë një nga kartat më të forta të saj, në hetimet për ngjarjet kriminale të viteve të fundit. Në procesin ku po gjykohen të pandehurit për vrasjen e Emiljano Ramazanit, bashkëpunëtori i Drejtësisë, Nuredin Dumani, për disa minuta rrëfeu detaje për krimin”, raportoi gazetarja Bleona Metushi.

Dumani i konfirmoi Gjykatës se për vrasjen e Ramazanit, ai vetë kishte qenë organizator dhe ngjarja është bërë me porosi të Erion Alibejt.

“Për vrasjen e Emiljano Ramazanit unë kam qenë në rolin e organizatorit të ngjarjes, ku kam bashkëpunuar edhe me Henrik Hoxhajn dhe Skerdi Tasen, ky i fundit ishte personi që qëlloi ndaj tij. Vrasjen e kemi kryer me porosi të Erion Alibejt. Unë sigurova mjetin e vrasjes dhe informacione në lidhje me mjetin me të cilin lëvizte Ramazani dhe rutinën e tij të ditës. Drejtues i mjetit me të cilin u krye vrasja ishte Henrik Hoxhaj dhe ekzekutimin e ka bërë Skerdi Tase”, është shprehur Dumani.

Kjo dëshmi e Dumanit mbështetet edhe nga të dhënat që ka dhënë bashkëpunëtori tjetër i drejtësisë, Henrik Hoxhaj, i cili pretendon se për ngjarjen kanë marrë në total 90 mijë Euro.

Në seancën e kësaj të marte, Nuredin Dumani gjithashtu tregoi detaje për vrasjen e Regis Runajt, i cili u ekzekutua me thikë disa ditë pas vrasjes së Ramazanit në Elbasan.

Në të dyja ngjarjet, dyshohet se janë të përfshirë edhe shtetasit Xhuljano Hoxha dhe Euglent Halilin, ndërsa në cilësinë e porositësit dyshohet Erion Alibej.

Tv Klan