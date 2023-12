“Nuremberg” bën bashkë një trio fantastike aktorësh

Shpërndaje







23:22 07/12/2023

Russell Crowe, Rami Malek dhe Michael Shannon do të jenë protagonistët e “Nuremberg”, filmit me regji të James Vanderbilt për Gjermaninë e pas luftës.

Malek do të jetë në rolin e psikiatrit amerikan Douglas Kelly që vendoste nëse të burgosurit nazistë ishin të aftë mendërisht për të marrë pjesë në gjyqin për krimet e tyre të luftës. Ai do të përballet në “një betejë të ndërlikuar inteligjence” me Herman Göring, krahun e djathtë të Hitlerit që do të luhet nga Russell Crowe.

Shannon do të jetë kryeprokurori Robert H Jackson që ndoqi gjyqet e Nurembergut. Vanderbilt e shkroi skenarin duke u bazuar në librin “Nazistët dhe psikiatri” të shkrimtarit Jack El-Hai.

“Çfarë nderi është të punosh me një grup të mrekulleshëm aktorësh të talentuar…Mezi pres ta sjell këtë histori fantastike dhe të vërtetë në ekran”.

Xhirimet e filmit do të fillojnë në shkurt 2024 në Hungari./tvklan.al