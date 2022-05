Nusja e shfaqur në videon virale përshkruan momentin kur humbi këmbët

20:24 03/05/2022

Dje ndamë videon e bërë virale të në çifti të sapomartuar Oksana Balandina dhe Viktor Vasyliv, kërcimi i dasmës së tyre në një spital në Lviv, u bë mjaft viral.

Vetëm disa javë më parë, 23-vjeçarja nga Ukraina, Balandina humbi të dyja këmbët kur një bombë shpërtheu teksa ata po shkonin në shtëpi në Lysychansk.

Duke kujtuar momentin kur ndodhi, ajo tha:

Kam arritur vetëm t’i bërtas: “Zemër, shiko! Më shikoi kur shpërtheu bomba, rashë me fytyrë në tokë. Në kokën time kishte një zhurmë të madhe. Pastaj u ktheva dhe fillova t’i grisja rrobat. Mendova se do të ishte më e lehtë të merrja frymë.

The first wedding dance of Viktor and Oksana in the Lviv hospital ward. Oksana, a 23-year-old nurse from Lysychansk, lost her legs on 27 March. Then Oksana had turned to warn Viktor of the danger, and within a second a Russian mine exploded under her https://t.co/dKjMBdW4uv pic.twitter.com/QOgRboUgfv