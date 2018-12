PS kërkon përjashtimin e Berishës nga Kuvendi

Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla kërkoi përjashtimin e ish-Kryeministrit Sali Berisha nga punimet e Kuvendit, pasi sipas tij më herët të premten, ai kishte bërë thirrje për rrëzim të rendit kushtetues me dhunë.

“Unë besoj se ende brenda PD ka ngelur shtetarizëm për t’u distancuar nga kjo dhunë e pashembullt dhe nga kjo retorikë politike që nuk i bën mirë Shqipërisë. Apeli im është që PD urgjentisht të distancohet nga këto lloj thirrjesh, sikurse i bëj thirrje kryetari të Kuvendit në përfundim të kësaj seance që Byroja të shqyrtojë kërkesën tonë (për përjashtim) ndaj Berishës dhe kërkesat tona të djeshme ndaj deputetit Lulzim Basha”.

Më herët të premten, ish-Kryeministri Sali Berisha paralajmëroi shumicën të pranonte amendamentet kushtetuese për vetting-un në politikë, ose përndryshe do të shkundeshin nga karriget.

“Edhe një herë ju bëj thirrje, momenti është kritik. Ju them se mund të bëni një gabim, më të rëndin që keni bërë ndonjëherë, nëse përdorni kartonët e zinj, të nxira të krimit siç i keni, në rast se ju përdorni sot këtu diktatin e krimit, si përfaqësues të tij, për të hedhur poshtë këtë amendament, i cili do të bënte historinë për shqiptarët. Për ndryshe, ju garantoj se forca do t’ju shkundë nga kjo karrige. Për ndryshe bëhuni gati në rrugë dhe në sheshet e Shqipërisë do të ushtojë, ‘o djem rrëmbeni armët, ja vdekje ja liri.’ Kjo do jetë”, tha Berisha.



/tvklan.al