I ashpër në paralajmërimin e tij për mazhorancën ka qenë këtë të premte ish-Kryeministri Sali Berisha, i cili nga foltorja e parlamentit paralajmëroi shumicën të pranonte amendamentet kushtetuese për vetting-un në politikë, ose përndryshe do të shkundeshin nga karriget.

“Edhe një herë ju bëj thirrje, momenti është kritik. Ju them se mund të bëni një gabim, më të rëndin që keni bërë ndonjëherë, nëse përdorni kartonët e zinj, të nxira të krimit siç i keni, në rast se ju përdorni sot këtu diktatin e krimit, si përfaqësues të tij, për të hedhur poshtë këtë amendament, i cili do të bënte historinë për shqiptarët. Për ndryshe, ju garantoj se forca do t’ju shkundë nga kjo karrige. Për ndryshe bëhuni gati në rrugë dhe në sheshet e Shqipërisë do të ushtojë, ‘o djem rrëmbeni armët, ja vdekje ja liri.’ Kjo do jetë”, tha Berisha.

Ish-kreu i ekzekutivit po ashtu akuzoi Kryeministrin Rama se “KLP-në e shndërroi në KKLP, pra Këshilli i Lartë i Prokurorisë përfundoi me në krye kunatin e Madam Radarit. Si dëshmi e paanësisë.”

Duke kundërshtuar zgjedhjen e Gent Ibrahimit në krye të KLP-së, Berisha tha se gjatë hartimit të ligjit të Reformës në Drejtësi ka qenë kusht i përcaktuar që ata që do të merren me hartimin e ligjit, nuk do të marrin asnjë funksion. “Dhe fakti që ndodh, kjo dëshmoi të drejtën e opozitës për të hedhur poshtë në kosh një reformë që shndërroi drejtësinë shqiptare në degë të ekzekutivit. Një reformë që e bëri vetting-un një procedurë të krimit dhe të gjahut ndaj njerëzve të ndershëm dhe listave të zeza të Edi Ramës”, tha Berisha.

Vetëm pak minuta më vonë, Berisha nga e njëjta foltore përsëriti: “Prapë ju kujtoj, mos vazhdoni kështu. Miratoni amendamentin se ju jap fjalën e nderit se nuk do të jetë e largët dita kur në rrugë dhe në sheshet e Shqipërisë do të ushtojë ‘o djem rrëmbeni armët, ja vdekje ja liri’ dhe do të zvarriteni rrugëve, dhe do të zhdukeni si minj. Se Shqiptarët do ta hedhin zgjedhën e krimit me çdo çmim, ose në mënyrë të ligjshme, ose dhëmb për dhëmb dhe pastaj do ju kujtohen këto fjalë, por do të jetë vonë.”

I pakënaqur nga fjalimi i Berishës u shfaq kryeparlamentari Gramoz Ruçi. “Zoti Berisha, është hera e dytë që e përmendni këtë shprehjen e partizanëve legjendarë, e partizanëve, e Rilindësve aq më mirë, por e përdorur nga një ish-kryeministër dhe ish-president “o djem rrëmbeni armët, ja vdekje ja liri”, sigurisht është e papranueshme, është e dënueshme dhe duhet të distancohen të gjitha grupet parlamentare”, tha Ruçi.

Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla kërkoi 10 minuta pushim, kërkesë që u plotësua nga kryetari i Parlamentit. “Në mënyrë të përsëritur deputeti Sali Berisha u shpreh në Kuvend me thirrje antikushtetuese që bëjnë thirrje për rrëzimin e rendit kushtetues… Kërkojmë 10 minuta pushim për të diskutuar me grupin parlamentar lidhur me masat dhe ankesën që do t’i drejtojmë Byrosë së Kuvendit dhe institucioneve të tjera për këtë shkelje të rëndë kushtetuese”, tha Balla./tvklan.al