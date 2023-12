“O ndyrësirë, do të të vras fare”, 1 vit burg për noteren Lleshi që goditi gazetarin dhe operatorin e “Stop”

21:16 05/12/2023

Për masën qesharake gjobë 3 milionë Lekë që ministri Manja aplikoi ndaj noteres Majlinda Lleshi që dhunoi grupin e xhirimit të “Stop” në televizionin Klan, gazetari i emisionit investigativ u përball me kreun e drejtësisë. Ai shmanget, duke përdorur si mburojë aktivitetin ku po merrte pjesë.

Gazetari: A mund të të pyesim për diçka në lidhje me…?

Ulsi Manja: Për çfarë do të pyesni tani?

Gazetari: Në lidhje me dhunën, si e kategorizoni, të lejuar apo të palejuar?

Ulsi Manja: Dita e Samitit Kombëtar, ti më pyet për dhunën. E kupton tani? Në vend që të më pyesësh…

Gazetari: Dhuna a është e lejuar apo e palejuar?

Ulsi Manja: Në vend se të jesh i lumtur se janë mbledhur gjithë këta shqiptarë bashkë, ti më pyet për dhunën…

Gazetari: Prandaj po të them, dhuna është e lejuar apo jo?

Ulsi Manja: Të lutem! Vazhdo tani. Ta dhashë përgjigjen.

Gazetari: Na na rezulton se një notere, e cila është në administrim të ministrisë që ju drejtoni…

Ulsi Manja: Paske punë tjera ti..

Gazetari: Është gjobitur me gjobë dhe jo me pezullim ose heqje nga puna sepse ka dhunuar grupin e gazetarëve të “Stop”.

Ulsi Manja: A ka mundësi që të mos e prishësh këtë ditë të gëzimi të shqiptarëve të lutem?

Gazetari: Po dhunën, si e konceptoni ju zotëri të lejuar apo të palejuar?

Ulsi Manja: A ka mundësi që të ikësh tani?

Gazetari: Kjo është faktike sepse ka marrë gjobë dhe nuk është pezulluar. Pse i keni vënë gjobë Majlinda Lleshit, e cila ka dhunuar gazetarët?

Ulsi Manja: A ka mundësi?

Gazetari: Nuk mund të shmangeni kështu zoti Manja. Unë jam dhunuar dhe nuk është marrë asnjë masë.

Nga ana tjetër, Gjykata e Tiranës ka dënuar me 1 vit burgim noteren Majlinda Lleshi për dhunën ndaj grupit të “Stop”. Hetimet janë ndjekur nga prokurori i Tiranës Naim Tota, i cili pasi verifikoi rastin e dhunës vendosi të marrë të pandehur noteren Majlinda Lleshi për akuzën e “Goditjes për shkak të detyrës”. Në përfundim të gjykimit, prokurori Tota i kërkoi gjykatës deklarimin fajtore dhe dënimin me 1 vit burgim për Majlinda Lleshin. Të njëjtën masë dënimi vendosi edhe gjyqtarja e çështjes, Vjollca Spahiu.

Saimir Kodra: Jam gjithë sy e veshë të shoh kush do të jetë trupa gjykuese në Apel dhe po aq i lumtur do të jem që Majlinda Lleshi të përballet me vendimin e burgut dhe të jetë pa licencë sepse nuk meriton më të të ushtrojë këtë lloj aktiviteti./tvklan.al