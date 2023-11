“O Zot pse mua?” | Emigroi në Belgjikë me vajzën e saj, gazetarja rrëfen peripecitë në kamp

21:00 15/11/2023

Jeta e saj nuk ka qenë gjithmonë e thjeshtë. Ajo është një gazetare, e cila ka përjetuar emigracionin dhe vështirësitë që vijnë me të.

E ftuar këtë të mërkurë në emisionin “Rudina” në Tv Klan, Ledja Canaj, ka folur për peripecitë që i është dashur të kalojë si një shqiptare në Belgjikë.

Ajo u vendos atje në vitin 2015 me vajzën e saj Deldi, ku vitin e parë i është dashur të jetojë në kampe e të punojë në profesione të ndryshme për t’u vendosur më pas në vitin 2016, në Bruksel.

Ndonëse e përballur me shumë vështirësi, vullneti dhe ëndrrat e kanë mbajtur Ledja Canajn gjallë, për të sjellë në realitet gjërat që ajo dëshironte.

Gazetarja tregon që shkruante në kamp gjithmonë, e sipas saj, nëse dikush do t’ia shikonte laptopin do të thoshte: “Kjo qenka delirante”.

Gjithsesi, edhe nëse dikush do hapte laptopin e saj, ajo do u vërtetonte të kundërtën. Me anë të kurajos për të ecur përpara, Canaj themeloi organizatën “Maison Culturelle Belgo-Albanaise” dhe hapi “ShqipVille”, një shtëpizë në Belgjikë për të gjithë shqiptarët.

Jeta mund të ndryshojë dhe ëndrrat mund të bëhen realitet!

Rudina Magjistari: Ti atje, përveç atij momentit të parë, që ishte i vështirë po tregoje, në momentin sa u integrove, sa fillove të krijoje lidhjet, si e kujton këtë periudhë?

Ledja Canaj: Ishte i vështirë, por paska qenë i rëndësishëm. Sepse në momentin që ne na vjen një problem, dhe ky është një konkluzion që vjen pasi e mbaron maratonën, ose një pjesë të maratonës, është që ne themi: ‘O Zot pse mua’? Ose të lutem më lër pak pushim se sa mbarova një betejë, nuk mund të përballoj një betejë tjetër. Pastaj kur ti këtë betejën e merr jetën për flokësh ndonjëherë, të duhet ajo grinta, kupton që këto situata që ne na ndodhin që duken si fatale, këto situata në fakt janë shans. Ne na jepet mundësia për të ridimensionuar veten. Unë kështu e kam kuptuar eksperiencën time. Pra ishte e vlefshme që unë të bëja një eksperiencë, një gazetare shqiptare që shkon dhe shikon kampet e refugjatëve në vetë të parë. Dhe kam kuptuar që ne shumë informacione i japim kot. Kam gjykuar veten, kam gjykuar cilësinë e punëve tona, sa për të bërë, sa për të thënë. Jo substancë, jo realisht informacion.

Rudina Magjistari: Po mirë, jo të gjithë e kanë shansin për të jetuar aty brenda. Kjo është një eksperiencë jete që të bëri ta prekësh.

Ledja Canaj: Absolutisht. Kjo eksperiencë jete të jep mundësi që ti të kuptosh gjërat më thellësisht, t’i japësh gjërave më shumë kuptim dhe të thuash ‘prit se këtu ka disa mekanizma që mungojnë’. Unë nuk jam superhero, por unë jam njeri i motivuar dhe i devotshëm që do përvesh mëngët e mia të parat, për të bërë një ndryshim modest.

Rudina Magjistari: Sa zgjati kjo periudhë Ledja?

Ledja Canaj: Ka zgjatur një vit në kamp që kemi qenë në një ambient 20 metra katror diku tek 12 veta. Mund të themi që ka qenë fluksi i 2016-ës dhe ka qenë situata e kampeve, ka çeduar në të gjithë Evropën.

Rudina Magjistari: Ke qenë bashkë me vajzën?

Ledja Canaj: Kam qenë bashkë me vajzën dhe pastaj pas këtij viti në kamp, kam jetuar një vit, kam ndarë banesën me një kuzhinë të përbashkët, me një shtetase të Afrikës, e cila ishte me dy fëmijët e saj të mitur dhe ne ndanim ambientet e përbashkëta, kishim thjesht një dhomë edhe… Kështu që kanë qenë 2 vite. 2 vite të ndash intimitet, të…

Rudina Magjistari: Vite të vështira le të themi, por më pas çfarë ndodhi? Kur ishte ai momenti i kthesës që jeta jote filloi të marrë një drejtim tjetër, duke t’u hapur qielli le të themi, të vijnë mundësitë, të shikosh ëndrrat e tua, t’i realizosh pak nga pak? Kur ishte ai momenti?

Ledja Canaj: Unë mendoj që nuk ka një moment kthese, sesa ka mënyra se si ne jemi ndoshta edhe gjenetikisht të orientuar, ose edukata që ne marrim nga familja jonë, njerëzit të cilët ne kemi ndarë jeton, kemi ndarë punët, vjen një moment kur njeriu është vetëm dhe sjell të gjithë korpusin e vlerave me të cilat është formuar. Të paktën kështu më ka… Dhe unë mendoj që ilaçi që i kam dhënë vetes, e para isha shumë e motivuar pavarësisht rrethanës, të tregoja që bota është më e madhe. Situata të tilla janë të gjitha të përkohshme. Edhe këtij momenti do t’i nxjerrim më të mirën. Më është dashur kuraja, për të motivuar veten. Por konkretisht kam bërë diçka që e kam mbajtur veten të angazhuar. Shkruaja çdo ditë në kamp. Unë hapja kompjuterin dhe shkruaja projekte që për çdo njeri që mund t’i futej tastierës, do thoshte: ’Kjo qenka delirante’. /tvklan.al