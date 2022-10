OBSH e quan pandeminë e Covid-19 ende një urgjencë globale të shëndetit: Mund të na befasojë

10:41 20/10/2022

COVID-19 vazhdon të mbetet një emergjencë globale shëndetësore pas tre vjetësh që kur u shfaq, tha OBSH të mërkurën. OBSH tha se pandemia duket se ka mbaruar në shumë pjesë të botës, por në të vërtetë, ajo vazhdon të ndikojë fuqishëm në shëndetin e popullsisë së botës.

Drejtori i Përgjithshëm i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus u shpreh: Kjo Pandemi na ka befasuar më parë dhe mund të na befasojë sërish.

Javën e kaluar, Komiteti i Emergjencës për COVID-19 u takua për të trajtuar situatën globale dhe rrugën përpara. Komiteti që shpalli COVID-19 si një shqetësim global shëndetësor më 30 Janar 2020, beson se pandemia ende përbën kërcënim globalisht. Sipas Drejtorit të Përgjithshëm, virusi po ndryshon forma vazhdimisht dhe ka shumë rreziqe dhe pasiguri.

Ekspertët në Mbretërinë e Bashkuar kanë paralajmëruar një rritje ‘të dukshme’ të rasteve tek të moshuarit me afrimin e dimrit. Sipas raporteve, numri i vdekjeve të lidhura me Covid në Angli është rritur me 40 për qind në një javë dhe ka arritur më të lartën që nga Gushti.

Me dimrin që së shpejti do të vendoset në shumë pjesë të botës, në vend të një varianti të ri të vetëm në zhvillim, bota po shikon një seri variantesh të reja.

Sipas raporteve, nënvarianti BF.7 tani po bën rrugën e tij në SHBA, MB, Australi, Belgjikë dhe vende të tjera pasi doli nga Kina. Varianti ka gjetur gjithashtu rrugën e tij në Indi me rastin e parë të raportuar nga Gujarat. /tvklan.al