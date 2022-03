OBSH: Rrezik në rritje nga sëmundjet e tjera infektuese

16:47 13/03/2022

ISHP: Shënohen raste me li, por fruth nuk ka ende

Organizata Botërore e Shëndetësisë ngre shqetësimin për uljen e vaksinimit kundër sëmundjeve infektive. Sipas ekspertëve, për shkak të pandemisë së Covid-19, ka patur një ulje të vaksinimit ndaj fruthit dhe lisë.

Instituti i Shëndetit Publik thotë se edhe në Shqipëri është vënë re një ulje e lehtë i vaksinimit për fruthin.

“Me të drejtë OBSH ka lëshuar këtë për të tërhequr vëmendjen për të gjithë shtetet sepse në të gjithë kontinentin europian, por edhe në të gjithë botën për shkak të pandemisë është vërejtur një rënie e përqindjes së vaksinimit. Sidomos për vaksinën e fruthit dhe të lisë ose të varicelës. Shqipëria ka patur një përqindje shumë të lartë të vaksinimit. Pra mbi 95% dhe gjatë dy viteve të pandemisë është vënë re një rënie e lehtë e përqindjes së vaksinimit. Por krahasuar me vendet e rajonit jemi më mirë”.

Aktualisht në Shqipëri nuk ka asnjë rast me fruth, ndërsa me li janë vënë re në moshën parashkollore.

“Raste me fruth nuk ka në Shqipëri sepse edhe gjatë kohës së pandemisë ka vijuar survejanca dhe çdo rast i dyshuar është testuar dhe ka rezultuar negativ. Ndërsa raste me li ose varicelë ka sepse varicela nuk është e përfshirë në kalendarin kombëtar të vaksinimit. Ndërsa në disa shtete është i përfshirë në disa shtete të Europës. Rastet me li paraqesin një trend në rënie nga viti në vit dhe lija prek kryesisht fëmijët e moshës parashkollore që janë në kopsht dhe ata në ciklin e ulët”.

Sipas të dhënave të OBSH, Shqipëria ka një mbulesë të lartë vaksinale ndaj fruthit, por rrezik mbetet importi rasteve nga vendet e rajonit. Mali i Zi ka mbulesën më të ulët me 28 % të vaksinimit për fruth.

Sipas ekspertëve fruthi është një sëmundje infektuese e cila nuk kalohet lehtë dhe me pasoja deri në humbjen e jetës. Një i sëmurë me fruth mund të infektojë deri në 12 individë të tjerë kontakt me të.

