Odesa në shtetrrethim deri nesër në mëngjes

18:56 09/05/2022

Rrugët e Odesa janë jashtëzakonisht të qeta sot dhe qyteti është nën shtetrrethim deri në orën 05:00 të mëngjesit të nesërm, ndërsa Rusia feston Ditën e Fitores. Gjatë ditëve të fundit ajo ka parë disa sulme raketore ruse.

Të shtunën forcat ruse goditën aeroportin, duke dëmtuar pistën dhe sistemet e radarit. Një banese aty pranë iu thyen shumë nga dritaret nga forca e shpërthimeve të shumta. Të dielën, autoritetet thanë se dy raketa kishin goditur zonat e banuara dhe sot ata thanë se rajoni ka parë 4 goditje nga raketat Onyx të lëshuara nga Krimea.

Autoritetet kanë shprehur shqetësimin se 6 anije dhe 2 nëndetëse janë gjithashtu gati për të nisur sulmet me raketa në jug.

Përtej goditjeve të përsëritura të raketave, Odesa e ka shmangur kryesisht luftën; vija e frontit është disa kilometra në lindje midis Mykolaiv dhe qytetit të Khersonit, të kontrolluar nga Rusia.

Para orës policore, rruga në bregdetin e qytetit ishte plot me çiklistë, njerëz që shëtisnin me qen dhe familje që shijonin rrezet e diellit. Restorantet me pamje nga deti ishin të hapura, megjithëse plazhet janë të mbyllura me paralajmërime për mina të mbetura në rërë.

Pikat historike të qytetit mbrohen nga thasë me rërë, por kafenetë ende luajnë muzikë klasike dhe xhaz ndërsa njerëzit ulen jashtë duke shijuar rrezet e diellit.

Pas 75 ditësh lufte, qyteti është gati për një sulm të mundshëm, por shumë janë vendosur të gjejnë një mënyrë të re jetese përballë konfliktit të vazhdueshëm./tvklan.al