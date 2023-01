Odiseja e certifikimit të pronës, Stop zgjidh problemin e 80-vjeçarit

21:18 05/01/2023

Jemi në Ujë të Ftohtë në qytetin e Vlorës. Qytetari 80-vjeçar Luftar Mukaj ankohet se Kadastra e Vlorës po e zvarrit prej vitesh, për t’i regjistruar truallin.

Në vitin 1993 ai ndërton një banesë në këtë zonë dhe në vitin 1996 djali ndërton po ashtu aty pranë, një objekt të vogël për të jetuar. Pasi e blenë me kontratë shitje-blerje, ku shitës ka qenë vetë shteti nëpërmjet ish-ALUIZNI-t Vlorë, nisën procedurat për të legalizuar ndërtimet dhe truallin.

Pas shumë mundimeve, vetëm në vitin 2019, Luftari certifikon banesën. Kurse trualli dhe objekti i vogël i djalit nuk u legalizuan.

Denoncuesi: Quhem Luftar Mukaj jam 80 vjeç, jam i sëmurë nuk mundem të lëviz, por halli më detyron që të ankohem te Stop-i për arsye se kam një problem me kadastrën e Vlorës, kam bërë shtëpi në ’93, në Ujë të Ftohtë. Aktin e blerjes e kam bërë nga shteti, datat janë në dokumente se nuk i mbaj mend, më kanë dhënë edhe akt pronësinë e shtëpisë, por jam drejtuar te Stop-i për arsye se dua të marr aktpronësinë e tokës për të bërë ndonjë ndërtim apo ndryshim, se djali po rri me qira në Vlorë dhe nuk na lejojnë të bëjmë asnjë ndërtim. Edhe shtëpia që kam këtu ka filluar të fusë lagështi, të fusë ujë.

Gazetari: Në çfarë viti e ke marrë ti certifikatën e pronësisë për objektin tënd në këtë banesë?

Denoncuesi: Në vitin 2019.

Gazetari:Po përse nuk jeni pajisur, ka ndonjë arsye në dijeninë tuaj?

Denoncuesi: Nuk ka asnjë arsye.

Gazetari:Keni marrë shpjegim, keni qenë i qartë?

Denoncuesi: Nuk jam i qartë në asgjë, se më sorollatin.

Sipas Kadastrës së Vlorës, kjo pronë krijon mbivendosje me disa pretendues të tjerë dhe nuk mund të legalizohet trualli, pasi më parë duhet të kompensohen këta pronarë.

Stop iu drejtua Kadastrës Vlorë, ku na u tha se dosja për shpronësim ka përfunduar dhe ka mbetur që prej 2020-ës në zyrë, por nuk është dërguar akoma në Kadastrën Qendrore për miratim, me justifikimin se vitet e fundit kjo drejtori në Vlorë është përfshirë nga problemet e ndryshimet e një pas njëshme.

Pas interesimit tonë, zëvendësdrejtori i hipotekës Vlorë, Odise Seferaj, premtoi se dosja do të çohet menjëherë në zyrën qendrore, në mënyrë që sapo të kthehet përgjigja, të pajiset qytetari me certifikatë pronësie.

Odise Seferaj: Në bazë të gjithë dokumentacioneve që në këqyrëm sot, jemi përballë faktit të një shpronësimi, që sipas nesh është bërë gati që në 2020, por për arsye që nuk mund t’i themi të gjitha problematikat e kohës nuk është dërguar në zyrë qendrore për t’ju nënshtruar shpronësimit. Ne që ditën e sotme do të nisim procedurat që ta nisim menjëherë në zyrë qendrore për shpronësim, e pastaj do i kthejmë një përgjigje zyrtare qytetarit nëpërmjet, ose telefonit, ose shkresës zyrtare. Në momentin që kthehet përgjigja zyrtare nga Tirana, ne do të pajisim qytetarin me certifikatën e truallit, për aq metra sa është bërë shpronësimi te pronarët e ligjshëm./tvklan.al